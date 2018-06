Nella patria di Calvino storico papa Francesco per l' unità della Chiesa

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) A Cinquecento anni dalla Riforma, ilin visita a Ginevra segna una tappa fondamentale nel percorso di unità con le altre Chiese cristiane, questa voltadi. E insieme indica un nuovo approccio nel rapporto tra ilto e i poteri civili in una fase storica in cui gli eventi del passato vengono spesso rielaborati e usati nel discorso pubblico. Se questo fa dannare gli storici di professione ( che ne lamentano il ricordo sulla base di preoccupazioni contingenti), ciò serve comunque a mostrare visivamente la distanza che separa il pontificato didal passato.Per farsi un'idea di che cosa significhie i calvinisti per la storiacattolica basta fissare lo sguardo sui tre affreschi cheGregorio XIII commissionò a Giorgio Vasari, all'epoca l'artista più in voga per le grandi decorazioni murali, per la Sala ...