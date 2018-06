Nel Parco del Castello di Carrù ritornano i Trelilu con lo spettacolo

Parco Marino di Punta CampaNella : integrazione e tutela ambientale con l’Erasmus del mare : integrazione culturale e tutela ambientale. Sono queste le linee guida del Proiect mare, l’Erasmus dell’ambiente, che si svolge da sei anni nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Oltre 30 volontari ospitati nelle precedenti edizioni, provenienti da Europa ma anche Nord Africa. Giovani studenti, appassionati e curiosi, pronti a mettersi in gioco e a collaborare con il Parco Marino nelle sue diverse attività. Come quelle ...

Parco nazionale dell’Asinara : ForNelli “Oltre il carcere” : L’area di Fornelli inserita in un progetto integrato di sviluppo di interesse sovralocale, che considera l’isola dell’Asinara una risorsa strategica per lo sviluppo del Nord Sardegna. Un insieme di azioni che consentono all’ex carcere di Fornelli di diventare “la porta del Parco”. Una visione non certo utopistica che potrà essere approfondita attraverso il workshop “Oltre il carcere”, in programma a Cala Reale il 21 ...

Venezia - ragazzini impauriti fermano il bus : 'C'è un uomo impiccato Nel parco' : LIDO DI Venezia - Una tragica scoperta è stata fatta questa mattina al Lido di Venezia , prima da alcuni ragazzi e poi da un autista Actv che ha subito dato l'allarme: un ragazzo di 25 anni , che ...

Domenica si visita il castello immerso Nel favoloso parco del Roccolo di Busca : Domenica 17 giugno, dalle 14,30 alle 19, nuova apertura stagionale per il castello e il parco del Roccolo in strada Romantica 17 a Busca, in provincia di Cuneo. Il biglietto d'ingresso, comprensivo ...

“Che bel cagnolino” - 11enne molestata Nel Parco da 52enne : era appena uscito dal carcere : L'uomo era uscito dal carcere appena un mese prima per lo stesso reato. Bloccato poco dopo dagli agenti su indicazione della bimba, ora è stato condannato a 4 anni di carcere e a un anno di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori oltre al pagamento di una provvisionale di 10 mila euro ai familiari della vittima.Continua a leggere

Bari - Al via la nuova edizione di "A libri aperti Nel parco" - l'iniziativa promossa dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] : ... giocattoli, giornalini, figurine, oggetti, libri e tanto altro TEATRO AL PARCO 6, 7 e 8 settembre: rassegna teatrale con la proposizione di spettacoli di artisti di strada, burattini e pupazzi e ...

Estate al Parco dei Principi : un’oasi di charme Nel cuore della Città Eterna : La vista incantevole, la ristorazione di altissimo livello e la posizione strategica delle strutture sono gli elementi distintivi che caratterizzano gli alberghi della Roberto Naldi Collection. Recentemente ristrutturato nel design e nell’arredamento, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa sorge nel cuore della Capitale e, con la sua posizione privilegiata nell’esclusivo quartiere Parioli, gode di un’incantevole vista sul Parco di Villa ...

ENel - in esercizio più grande parco eolico in Perù : Teleborsa, - Enel diventa il principale produttore di energia da fonti rinnovabili del Perù, con l' entrata in esercizio di Wayra I che, con oltre 132 MW, è il più grande parco eolico peruviano in ...

ENel - in esercizio più grande parco eolico in Perù : Enel diventa il principale produttore di energia da fonti rinnovabili del Perù, con l' entrata in esercizio di Wayra I che, con oltre 132 MW, è il più grande parco eolico peruviano in servizio e porta ...

Nati tre cuccioli di orso Nel Parco Nazionale Majella : ... emerge ancora di più il ruolo che il Parco ha per il futuro di questa specie, uno dei taxa di orso più rari al mondo, presente esclusivamente nelle montagne dell'Appennino centrale., h. 20,00,

Spagna - Nel Parco spunta il monumento ai politici : cittadini in rivolta contro il potere della casta : L'insofferenza verso la classe politica è qualcosa di comune ai cittadini di ogni latitudine. Lo dimostra, ad esempio, questo bizzarro ' monumento ai politici ' che qualcuno ha voluto installare all'interno di un parco in una ...

Vicenza. Nel Parco di Villa Lattes alla ricerca di un amico : Venerdì 15 giugno, alle 17.30, nel parco di Villa Lattes, in via Thaon di Revel 44 a Vicenza, all’interno della

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito Nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Riccione : al parco Oltremare nasce la Città delle CocciNelle - decine di casine di legno in mezzo a fiori e alberi ospiteranno il simpatico insetto : Sono graziose e portano fortuna. Ma non tutti sanno che sono utilizzate anche come diserbanti naturali in orti e giardini. Le Coccinelle sono le vere protagoniste di questo mese di giugno a Oltremare di Riccione. Il Family Experience Park in Riviera offre infatti ai suoi visitatori giornate all’insegna delle emozioni e della cultura biologica, a contatto con la natura e nel pieno rispetto dell’ambiente. Ogni bambino che si presenta al parco ...