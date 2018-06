Nel 2017 proclamati 2.448 scioperi : ANSA, - ROMA, 21 GIU - Il dato generale relativo alle proclamazioni di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali nel 2017 risulta in lieve aumento rispetto al precedente anno: 2.448, ...

Casaleggio Associati - ritorno all’utile Nel 2017 “grazie al rilancio delle attività di consulenza” : La Casaleggio Associati rivede l’utile nel 2017 e e vede rosa per il 2018. La società di consulenza per le strategie digitali fondata da Gianroberto Casaleggio e attualmente guidata dal figlio Davide, ha archiviato l’ultimo esercizio con un utile netto di 20.480 euro contro la perdita di 48.153 euro del 2016, a fronte di 1,17 milioni di ricavi in miglioramento rispetto ai 975mila euro dell’anno prima. “Il risultato è stato ...

Amianto - presentato il rapporto dell’Osservatorio nazionale : “6mila vittime Nel 2017 - picco tra 2025 e 2030” : Sono passati quasi trent’anni dalla messa al bando dell’Amianto in Italia ma il Belpaese è ancora imbottito della fibra killer e la strage silenziosa prosegue. Sono almeno seimila le vittime nel 2017 e ci sono ancora 40 milioni di tonnellate da bonificare con circa un milione di siti contaminati, tra edifici privati che pubblici. Sono questi alcuni dei numeri sull’Amianto illustrati nel “Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia”, presentato ...

Lavoro : Bankitalia - in Sicilia disoccupazione al 21 - 5% Nel 2017 : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - In Sicilia il tasso disoccupazione in media nel 2017 è sceso di 0,6 punti percentuali, attestandosi al 21,5% rispetto a una media nazionale dell'11,2% . E' quanto emerge dal rapporto 'Economie regionali' di Bankitalia presentato oggi nella sede palermitana di via Cavou

Ocse : in calo del 34% sbarchi in Italia Nel 2017 : Per la prima volta dal 2011, i flussi migratori verso i Paesi dell'Ocse sono comunque in leggera diminuzione, con l'ingresso di circa 5 milioni di migranti permanenti nel 2017 , contro 5,6 milioni ne ...

Sampdoria - Nel 2017 bilancio ancora in utile : fatturato da 114 milioni : La Sampdoria ha chiuso l'esercizio 2017 con il secondo utile di fila grazie soprattutto al calciomercato. L'articolo Sampdoria, nel 2017 bilancio ancora in utile: fatturato da 114 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti - l'Ocse : "Sbarchi in Italia calati del 34% Nel 2017" : Il rapporto per la Giornata mondiale del rifugiato: "Si allontana il culmine della crisi, in calo richieste nei paesi Ocse". Ma aumentano gli Italiani che vanno all'estero: +11% nel 2016

Migranti - l'Ocse : "Sbarchi in italia calati del 34% Nel 2017" : Il rapporto per la Giornata mondiale del rifugiato: "Si allontana il culmine della crisi, in calo richieste nei paesi Ocse". Ma aumentano gli italiani che vanno all'estero: +11% nel 2016

Migranti - vertice a 7 in vista del Consiglio Ue. Ocse : “Nel 2017 flussi calati del 34% Limitato impatto economico e sociale” : Un vertice straordinario e informale per preparare il Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno prossimi. Al vertice, ristretto sulla gestione dei Migranti e previsto a Bruxelles per domenica, è prevista la partecipazione dei leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria e Austria. Un summit per il quale a Roma sono i corso i preparativi: “Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte – ha detto il ministro ...

Migranti : Ocse - gli sbarchi in Italia calati del 34% Nel 2017 : "Nel 2017, 119.000 Migranti sono arrivati in Italia per via marittima, il 34% in meno rispetto al 2016 e il 22% in meno rispetto al 2015": è quanto scrive l'Ocse nel rapporto annuale sulle migrazioni ...

M5s pubblica bilancio e finanziatori di Rousseau : Nel 2017 rosso di 135mila euro : “Il bilancio del primo anno completo di Rousseau si è chiuso con 357mila euro di ricavi grazie principalmente alle donazioni (di 29 euro in media) dei sostenitori e degli iscritti, a fronte di 493mila euro di costi“. Lo rende noto l’Associazione Rousseau, pubblicando, con un post sul Blog delle Stelle, il rendiconto relativo all’anno 2017. “Hanno contribuito significativamente ai costi – spiega ...

La strage silenziosa dell’amianto : oltre 6mila morti solo Nel 2017 - ma aumenteranno ancora : I dati dell’Osservatorio nazionale amianto che descrivono un quadro drammatico con decessi in crescita e destinati ad aumentare ancora almeno fino al 2025 a fronte di un milione di siti ancora contaminati tra cui anche ospedali e scuole. "I ritardi nelle bonifiche e il perdurare delle esposizioni prolungheranno la strage di lavoratori e cittadini”, denunciano dll'Ona.Continua a leggere

M5s - per l'Associazione Rousseau disavanzo di 135mila euro Nel 2017. Scontro sulle fondazioni con il Pd : ROMA - È di segno negativo il bilancio dell'Associazione Rousseau pubblicato oggi dal M5s sul blog delle stelle. Nonostante questo l'Associazione presieduta da Davide Casaleggio commenta: 'Un 2017 ...

Amianto - Nel 2017 morti in aumento : sono seimila - : Un milione i siti contaminati, sia privati che pubblici, 40 milioni le tonnellate da bonificare. Questi i numeri contenuti nel "Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia", presentato a Roma dall'...