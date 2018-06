Nei prossimi mesi avremo annunci su titoli basati sui fumetti 2000AD

Roma - c'è l'accordo con il PSG per Pastore : Nei prossimi giorni l'arrivo nella Capitale : l'accordo tra la Roma e il Paris Saint-German per l'acquisto di Pastore è a un passo dalla conclusione. I due club hanno trovato la quadra sulla base di 20 milioni di euro più 4 bonus che entreranno ...

Eau - Nei prossimi mesi invieranno primo astronauta su ISS : ANSAmed, - DUBAI, 20 GIU - Nei prossimi mesi il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti metterà piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. A darne oggi l'annuncio è stato lo sheikh Mohammed bin ...

Benzina - secondo i gestori forti aumenti Nei prossimi giorni : arriva la stangata : Nuovi aumenti per Benzina e diesel. Una vera e propria stangata sta per abbattersi sugli automobilisti [VIDEO] che, dopo aver visto i prezzi dei carburanti impennarsi fino a toccare cifre che non si vedevano dal 2015, devono aspettarsi forti incrementi anche nei prossimi giorni. E' questa la previsione fatta dai gestori degli impianti di distribuzione in considerazione dei nuovi record toccati dalla quotazione del greggio che nell'ultima ...

Calciomercato Cagliari - Srna ha accettato : Nei prossimi giorni le visite mediche : Rinforzo di qualità ed esperienza per il Cagliari, che arricchisce la difesa con l'arrivo di Darijo Srna. Alla fine l'esterno croato ha deciso di accettare l'offerta della società rossoblu, 15 giorni ...

Pensioni più basse : nuovi coefficienti Nei prossimi due anni : Oltre ad allontanare sempre di più l’età pensionabile, l’aumento della speranza di vita rende le Pensioni più basse. Il decreto 15 maggio 2018 del ministero del Lavoro e del ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, ha ufficializzato i coefficienti di trasformazione da applicare alla parte contributiva degli assegni che saranno liquidati nel 2019 e nel 2020. E rispetto al triennio 2016-2018 sono meno elevati. Cosa ...

E3 2018 - i 25 videogame più attesi in uscita Nei prossimi mesi : Come ogni anno l’E3 2018 di Los Angeles sta dando ai videogiocatori di tutto il mondo e di tutte le piattaforme più di un motivo per guardare con ansia ai prossimi mesi. Produttori e sviluppatori, grandi e piccoli, hanno annunciato le loro novità in arrivo per il 2018 e per il 2019, tra titoli già attesi, rivelazioni sperate ma inaspettate e colpi di scena assoluti. Ecco dunque i giochi più chiacchierati della fiera, rigorosamente in ...

DAZN : dove vedere le altre partite di Serie A che Sky non trasmette Nei prossimi 3 anni - : Gli appassionati di sport potranno guardare i loto match preferiti da Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Caratteristica che piacerà agli appassionati sportivi è la semplicità d'...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. «Vertice Nei prossimi giorni». Merkel : l’Italia non va lasciata sola : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Lanier al Napoli / Tutto fatto : al Salisburgo 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni si chiude l’affare : Lanier al Napoli: Tutto fatto per il terzino del Rb Salisburgo. Nei prossimi giorni si chiuderà l'affare: sul piatto ci sono 10 milioni di euro con bonus per il club austriaco.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:06:00 GMT)

Bruno Fernandes alla Roma? / Calciomercato - l'agente : "È vero - piace ai giallorossi e Nei prossimi giorni..." : Bruno Fernandes alla Roma? Calciomercato, l'agente del calciatore portoghese dello Sporting Lisbona sottolinea come l'interesse sia concreto e che nei prossimi giorni se ne parlerà.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Le fiction che vedremo Nei prossimi mesi : La prossima stagione televisiva si preannuncia ricca di novità. Nuove fiction in arrivo tra conferme e novità: da “Braccialetti Rossi 4” a “Cuori Coraggiosi” Grandi novità in arrivo nell’ambito delle fiction e serie tv. Ecco una serie di titoli e progetti che vedremo nei prossimi mesi in anteprima esclusiva sui canali italiani. Da conferme come la quarta stagione di “Braccialetti Rossi 4” alle novità ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Jorginho-Manchester City? Si può chiudere Nei prossimi giorni' : Quattro stagioni e mezzo in azzurro per Jorginho, una carriera letteralmente esplosa a Napoli anche e soprattutto grazie a Maurizio Sarri, che ne ha saputo valorizzare le caratteristiche fisiche e ...

Meteo - non fatevi illusioni l’estate può aspettare. Ecco che cosa ci aspetta Nei prossimi giorni : Sembrava davvero fosse scoppiata l’estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L’alta pressione africana di questi giorni , si legge su ilMeteo.it, sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.Martedì e ...