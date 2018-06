' Ndrangheta : le mani delle cosche sui canili - 7 arresti nel Reggino : 'Ndrangheta : le mani delle cosche sui canili , 7 arresti nel Reggino L'operazione “Happy dog” ha portato anche a numerosi sequestri di aziende in tutta la Calabria e a Milano. L'indagine della Dda ha permesso di accertare il condizionamento criminale sugli appalti per l'assegnazione dei servizi di custodia e assistenza dei cani ...

Petra Reski - quanto costa parlare di ‘Ndrangheta in Germania : Questa è la storia di una giornalista; è la storia di chi, oggi, per raccontare appieno e in libertà ciò che è la mafia, deve scrivere un romanzo. Altrimenti volano querele. Siamo in Germania e una giornalista d’inchiesta, Petra Reski, questo è il suo nome, viene piantata in asso dal settimanale Der Freitag per aver violato il diritto alla personalità di un imprenditore italiano citandolo nell’articolo “Ai boss piace il tedesco”. Del resto ...