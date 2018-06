NBA – Nick Young | dichiarazione shock | “la gente ha bisogno della cocaina | legalizzatela”

NBA London Game 2019 – Il 17 gennaio - presso la O2 Arena si affronteranno Wizards e Knicks : tutti i dettagli : NBA London Game 2019, il prossimo 17 gennaio, nella splendida cornice della O2 Arena di Londra, si affronteranno Wawshington Wizards e New York Knicks La National Basketball Association (NBA) e l’Anschutz Entertainment Group (AEG) hanno annunciato che l’NBA London Game 2019 sarà un match di regular season tra Washington Wizards e New York Knicks, in programma il 17 gennaio alla O2 Arena. I biglietti per la partita saranno disponibili in autunno. ...

Mercato NBA - Nick Nurse è il nuovo coach dei Toronto Raptors : Nick Nurse ha firmato il proprio accordo con i Toronto Raptors, prenderà il posto di Dwane Casey dopo l’esonero Nick Nurse è diventato il nuovo allenatore dei Toronto Raptors di Nba. Lo ha annunciato il club canadese. Nurse, 50 anni, è il nono allenatore nella storia del club che non ha fornito i dettagli del contratto. In precedenza, Nurse è stato assistente tecnico per il club canadese per cinque anni. I Raptors hanno esonerato coach ...

Mercato NBA – Earl Boykins assicura : “LeBron James mai ai Knicks! Piuttosto occhio ai Nuggets - vi spiego perché” : Quale sarà la prossima squadra di LeBron James? Si abbassano le quotazioni dei Knicks mentre Earl Boykins tira in ballo anche i Nuggets Concluse le Finals NBA, a tenere banco é la questione legata al futuro di LeBron James. Quale sarà la prossima squadra del re? Nei giorni scorsi sono salite le quotazioni dei Knicks, legate al grande Mercato legato alla piazza newyorkese e alla presenza di coach Fitzdale, vecchia conoscenza di LeBron James ai ...

NBA - Niente Raptors per Ettore Messina : è Nick Nurse il nuovo allenatore di Toronto : ... di una carriera che lo ha visto esibirsi in panchina fin dalla giovanissima età di 23 anni, guida tecnica del Grand View College , il più giovane di sempre nel mondo del college basketball USA, . ...

Mercato NBA – Irving non rifirmerà con i Celtics? Gli ex compagni dei Cavs confermano : i Knicks pronti al colpaccio : Kyrie Irving potrebbe non rifirmare con i Celtics alla scadenza del suo contratto: gli ex compagni dei Cleveland Cavaliers hanno svelato un importante retroscena che porta ai Knicks Il progetto dei Boston Celtics è uno dei migliori di tutta l’NBA. Roster relativamente giovane, ricco di underdog che sotto la splendida regia di Brad Stevens possono dire la loro anche in finale di conference e due stelle, possibilmente senza infortuni, del ...

NBA Finals - J.R. Smith si complimenta con Nick Young : 'Fratelli senza maglia' : Dopo il successo dei Cavaliers nel 2016, J.R. Smith ci mise più di 48 ore prima di ritrovare lucidità e rendersi conto che quello che aveva a lungo indossato sopra i pantaloni erano solo tatuaggi. I ...

NBA – Il dolce messaggio di J.R. Smith a Nick Young : “fratello - quelli come noi non li vogliono vederer vincere” : J.R. Smith ha voluto complimentarsi con Nick Young per l’anello vinto con gli Warriors: la guardia dei Cavs ha rivolto uno splendido messaggio all’amico ‘bad boy’ Tornati ad Oakland con tanto di trofeo in mano, i Golden State Warriors sono scesi dall’aereo con un gran sorriso sulle stampato in faccia. Il più felice di tutti è stato senza dubbio Nick Young che si è presentato a petto nudo mentre sorseggiava una ...

Finals NBA – La ‘rivincita’ di Nick Young : “sono passato dall’essere tradito all’indossare un anello” [VIDEO] : Dopo aver vinto l’anello con i Golden State Warriors ieri notte, Nick Young si è tolto più di un sassolino dalla scarpa nelle interviste post match Ieri notte i Golden State Warriors si sono portati sul 4-0 nelle Finals NBA, chiudendo definitivamente la pratica Cleveland Cavaliers. I ragazzi di coach Kerr hanno vinto il secondo anello consecutivo, il terzo degli ultimi quattro anni. Ad Oakland hanno messo su un vero e proprio super team ...

NBA : si ritira Nick Collison - l'ultima bandiera dei Supersonics rimasta a OKC : ... "Ho iniziato ad allenarmi in alcune fredde palestre dell'Iowa per ritrovarmi poi a giocare più di 1000 gare in 15 anni nella lega più importante del mondo. È stata una cavalcata incredibile, sono ...

NBA - i Knicks ripartono da coach Fizdale : ROMA - I New York Knicks hanno deciso di ripartire da coach David Fizdale. Dopo l'ennesima stagione deludente , i playoff mancano dal 2013, e il licenziamento di Jeff Hornaceck, la dirigenza della ...

NBA - i New York Knicks hanno scelto : David Fizdale è il nuovo allenatore : Dopo settimane di trattative e colloqui con diversi allenatori, i New York Knicks hanno raggiunto l'accordo con Dave Fizdale: secondo quanto raccontato dal solito Adrian Wojnarowski , l'ex coach dei ...