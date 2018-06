NBA | James Harden | LeBron James e Kevin Durant | quante nomination agli ESPYS

Mercato NBA – Chris Paul svela il futuro di LeBron James : “ecco dove andrà” : Chris Paul ha dato un importante indizio sul futuro di LeBron James: secondo il playmaker dei Rockets il Re vuole Los Angeles L’estate é appena iniziata, ma in NBA non c’é tempo per riposarsi: a breve il Mercato dei free agent entrerà nel vivo. Il nodo principale da sciogliere é quello legato al futuro di LeBron James. Il numero 23 dei Cavs dovrebbe lasciare, con grande probabilità l’Ohio per accasarsi in un team in grado di ...

Mercato NBA - LeBron James - Kawhi Leonard e Paul George : il piano per la super estate dei Lakers : Nel grande e confuso scacchiere estivo che i GM di mezza NBA si ritroveranno a fronteggiare, con tanti free agent di primissimo livello a caccia di un contratto e squadre disposte a rivoluzionare il ...

Mercato NBA : e se LeBron James restasse ai Cleveland Cavaliers? : Il saluto lento a tutti gli addetti della Quicken Loans Arena, tenendo a riparo la mano infortunata dietro la schiena dopo averla portata allo sforzo estremo nelle tre partite di finale in cui nessuno ...

NBA - Shaq sulla free agency di James : 'Non conta vincere altri titoli - LeBron è già leggenda' : E lo stesso vale per LeBron: quello che ha fatto lo ha già reso una leggenda di questo sport, ha lasciato un segno indelebile e si è messo al dito tre anelli. Probabilmente adesso nella testa gli ...

NBA - cosa rende LeBron James unico? Ecco cosa dicono i suoi compagni di squadra : La sua capacità di continuare ad avere questo approccio, la capacità di riprendersi dalla fatica sera dopo sera sono eccezionali: noi chiediamo tantissimo a LeBron, ma anche il gioco e il mondo ...

Mercato NBA – Earl Boykins assicura : “LeBron James mai ai Knicks! Piuttosto occhio ai Nuggets - vi spiego perché” : Quale sarà la prossima squadra di LeBron James? Si abbassano le quotazioni dei Knicks mentre Earl Boykins tira in ballo anche i Nuggets Concluse le Finals NBA, a tenere banco é la questione legata al futuro di LeBron James. Quale sarà la prossima squadra del re? Nei giorni scorsi sono salite le quotazioni dei Knicks, legate al grande Mercato legato alla piazza newyorkese e alla presenza di coach Fitzdale, vecchia conoscenza di LeBron James ai ...

Mercato NBA – Paul George saluta OKC? Il sogno : “vorrei giocare con LeBron James” : Paul George si allontana da OKC: l’ex Pacers ha espresso la volontà di voler giocare insieme a LeBron James Concluse le Finals NBA é tempo di pensare alla prossima stagione. L’estate del basket a stelle e strisce coincide con due parole: free agency. Le stelle senza contratto possono ribaltare le dinamiche della lega, trasformando una squadra di centro classifica in una vera e propria contender. É questo il caso dei Los Angeles ...

Mercato NBA – LaVar Ball non ha dubbi : “LeBron James ai Lakers? Giocherebbe ad un altro livello” : LaVar Ball ha promosso il possibile arrivo di LeBron James in maglia Lakers: secondo il padre più famoso del basket, il ‘Re’ potrebbe addirittura migliorare Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del Mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland Cavaliers sembra ormai ...

Mercato NBA - le mosse di Philadelphia per arrivare a LeBron James : la degna conclusione del Process? : Tra le molte opzioni a disposizione di LeBron James, probabilmente nessuna è intrigante quanto il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Dal punto di vista strettamente cestistico, vedere il Re al ...

NBA - Golden State : Draymond Green prende in giro LeBron James e attacca Tristan Thompson : Ci risiamo. Stessa storia, stessa festa, maglia diversa. Anche se le intenzioni e il risultato sono sempre quelli: prendere in giro lo sconfitto. Draymond Green come lo scorso anno , in cui indossò ...

NBA – Chi ha bisogno di LeBron James? Dan Gilbert convinto : i Cavs potranno vincere anche senza il Re : LeBron James sempre più distante dall’Ohio ma Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, é convinto di poter costruire una squadra da titolo anche senza di lui Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland Cavaliers sembra ormai ...

Mercato NBA – LeBron James - il futuro è legato alla famiglia : ecco dove il ‘Re’ ha iscritto a scuola suo figlio : Nei prossimi giorni LeBron James deciderà il proprio futuro, dando priorità alla sua famiglia: secondo Gary Payton, il ‘Re’ avrebbe già iscritto suo figlio in una scuola di Los Angeles-- Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del Mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ai Cleveland ...

NBA – Kevin Durant - che stoccata a LeBron James : “facile essere il migliore fra gli scarsi” : Kevin Durant ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di LeBron James, il migliore sì, ma fra compagni non all’altezza Nonostante le Finals NBA sia state messe in archivio, l’MVP Kevin Durant riesce ancora a far parlare di sè. L’uomo in più dei Golden State Warriors ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto velenose all’indirizzo di LeBron James: “penso sia facile essere grandi, essere il miglior ...

Mercato NBA – Rivoluzione Cavs? Dopo LeBron James va via anche Kevin Love : nessuno è sicuro di restare : I Cavs saranno protagonisti, nel bene e nel male, del prossimo Mercato NBA: Dopo l’addio di LeBron James, anche Kevin Love potrebbe fare le valigie Concluse le Finals NBA, purtroppo non ne la maniera che in Ohio si sarebbero augurati, i Cleveland Cavaliers devono fare i conti con il prossimo Mercato NBA. La questione principlae è il futuro di LeBron James che, nonostante il diretto interessato non si sia ancora espresso in maniera chiara, ...