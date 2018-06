Nave Lifeline | Olanda | “Non viaggia con nostra bandiera” Ma nell’elenco ufficiale Imo

Il governo vuole sequestrare la Nave della ong Lifeline : Secondo il ministro Toninelli batte “illegalmente” bandiera olandese: i 224 migranti a bordo saranno presi in carico dalla Guardia costiera The post Il governo vuole sequestrare la nave della ong Lifeline appeared first on Il Post.

Ong Lifeline soccorre 400 migranti. Salvini : «Portateli in Olanda». Toninelli : «Sequestreremo la Nave » : Sul fronte migranti si apre un nuovo caso. La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche e i...

Migranti - Nave Lifeline in Italia. Toninelli : 'La sequestriamo' : Nuovo scontro dell'esecutivo con una Ong nel Mediterraneo. La Nave della tedesca Lifeline intervenuta in soccorso di 300-400 Migranti al largo della Libia chiede un porto sicuro dove poter attraccare ...

Ong Lifeline soccorre 400 migranti. Salvini : «Portateli in Olanda». Toninelli : «Sequestreremo la Nave » : Sul fronte migranti si apre un nuovo caso. La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche e i...

Ong Lifeline soccorre 400 migranti. Salvini : 'Portateli in Olanda'. Toninelli : 'Sequestreremo la Nave ' : Sul fronte migranti si apre un nuovo caso. La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche e i soccorritori hanno ...

Libia - Ong soccorre 224 migranti | Toninelli : sequestreremo Nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - i 224 soccorsi dalla Lifeline sbarcheranno in Italia. Toninelli 'Sequestreremo la Nave ' : ROMA - I 224 Migranti soccorsi questa mattina dalla nave della Ong tedesca battente bandiera olandese Lifeline arriveranno in Italia. E la nave verrà sequestrata perché, secondo quanto comunicato dall'...

Migranti - Toninelli : “Sequestreremo Nave ong Lifeline - agisce in acque libiche fuori dal diritto internazionale” : “È notizia di queste ore che la nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale. Hanno imbarcato circa 250 naufraghi senza avere i mezzi tecnici per poter garantire l’incolumità degli stessi naufraghi e dell’equipaggio”. Così in un post su Facebook e poi in una diretta video il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato di aver chiesto ...