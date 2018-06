Naufragio al largo della Libia | oltre 70 morti

Migranti - la Diciotti ancora al largo di Malta in attesa del porto sicuro. A bordo anche i 42 sopravvissuti al Naufragio di una settimana fa : Ci sono 42 persone, sopravvissute ad un naufragio , che hanno visto morire amici e familiari i cui corpi sono stati abbandonati in mare da chi li ha soccorsi, che dopo una settimana - il naufragio è ...

Migranti - la Diciotti ancora al largo di Malta. A bordo anche i 42 sopravvissuti al Naufragio di una settimana fa : Ci sono 42 persone, sopravvissute ad un naufragio , che hanno visto morire amici e familiari i cui corpi sono stati abbandonati in mare da chi li ha soccorsi, che dopo una settimana - il naufragio è ...

Migranti - la Diciotti ancora al largo di Malta. A bordo anche i 42 sopravvissuti al Naufragio di una settimana fa : Ci sono quasi seicento persone: c'è nervosismo, i Migranti si chiedono perché la nave non si diriga verso un porto

Naufragio al largo della Libia - 12 morti : Sono almeno 12 i cadaveri recuperati e 41 le persone tratte in salvo dopo che una nave americana è andata in soccorso dei migranti a bordo di un gommone che stava per fare Naufragio al largo della ...