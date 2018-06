Nasce il comitato NOIF per lo sviluppo dell’azionariato diffuso nello sport italiano

Nasce il comitato NOIF - per lo sviluppo dell’azionariato diffuso in tutto lo sport italiano : ToroMio, APA Milan e MyRoma hanno dato vita ad un comitato che si opererà per lo sviluppo dell’azionariato diffuso per le società sportive italiane. L'articolo Nasce il comitato NOIF, per lo sviluppo dell’azionariato diffuso in tutto lo sport italiano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.