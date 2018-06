Napoli | dalla Spagna sono certi | è fatta per Areola

Napoli - senti Hamsik : le ultime novità sull’offerta dalla Cina : Marek Hamsik, capitano del Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo durante l’estate: i colpi di scena sono dietro l’angolo “Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c’è la possibilità di un trasferimento in Cina”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. ”Ho detto al presidente De Laurentiis che c’è questa opportunità ma al momento non ci sono ...

Fernando Alonso - a un passo dalla leggenda. Tripla Corona nell’aria - il mito Graham Hill nel mirino. Ora a IndiaNapolis per l’impresa : Ora la Tripla Corona è a un solo passo, si è materializzata all’orizzonte, è sempre più un’ipotesi concreta, è un sogno che può davvero realizzarsi. L’ingresso nella leggenda dell’automobilismo non è mai stato così a portata di mano per Fernando Alonso che ha trionfato la 24 Ore di Le Mans proiettandosi verso il mito. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha messo la propria firma sul Circuit de la Sarthe, ha ...

Antonio Lubrano : «Salve - torno in tv dalla mia Napoli» - : «Gli Anni 80: la classe politica di allora, a confronto con quella di ora, era fatta da giganti. De Mita, Spadolini, Andreotti. Altri tempi, sì». Nel 1987 ebbe una rubrica tutta sua: «Diogene». «...

Napoli - Universiadi 2019 : dalla Fisu via libera al Villaggio atleti in Mostra : Via libera al progetto di realizzare il Villaggio degli atleti all'interno della Mostra d'Oltremare. L'assenso alla ipotesi è arrivato oggi dal Comitato direttivo della Fisu che ha inviato una lettera ...

Napoli : omicidio fuori dalla discoteca - coinvolto anche un minorenne : Agostino Di Fiore, 28enne di Scampia, è stato ucciso a colpi di pistola all'alba di lunedì scorso per aver tentato di difendere una ragazza -

Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia" : Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia" L'appuntamento con "Revuoto 2018" è per il 22, 23 e 24 giugno in piazza del Plebiscito. Saranno proiettati per la prima volta anche filmati inediti dell'attore messi a disposizione dalla famiglia Parole chiave: ...

Napoli - c'è l'offerta dalla Cina per Hamsik : Al club andrebbero 30 milioni mentre al giocatore un ingaggio da 35: l'addio del capitano torna a essere un'ipotesi concreta

Napoli choc : litiga con i genitori - scappa di casa dalla finestra e precipita : È precipitata dalla finestra ed è caduta al suolo, dal primo piano di una palazzina in via parroco Simeoli, a Pianura. Una 19enne napoletana, è stata soccorsa dal 118 e...

Napoli - incontro con Torreira : si cerca accordo diverso dalla clausola - la Sampdoria “ascolta” : Lucas Torreira potrebbe essere il sostituto di Jorginho al Napoli dato che l’italiano sembra in procinto di firmare con il Manchester City Il Napoli si è gettato a capofitto su Lucas Torreira dopo aver quasi concluso la cessione di Jorginho al Manchester City. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al ...

Napoli - Hamsik : 'Ancelotti mi ha chiamato - ma sono tentato dalla Cina' : TORINO - 'Futuro? Confesso di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti e per adesso sono un giocatore del Napoli'. Così il centrocampista dei partenopei, Marek Hamsik , nell'intervista ...

Napoli choc. Giù dalla Vela verde morto ventenne di Capodimonte : Si indaga a tutto campo sulla morte di un ventenne di Capodimonte. Il ragazzo, che proprio oggi compiva gli anni,