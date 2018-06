Napoli - Areola o Meret : si decide il prossimo portiere : Ci sarà anche, come da consuetudine, una parte riguardante gli spettacoli. Il programma prevede i tradizionali appuntamenti con il Cabaret di Made in Sud , giovedì 19 luglio e lunedì 23 luglio, ...

Napoli - dalla Spagna sono certi : è fatta per Areola : è fatta PER Areola- dalla Spagna sono certi, Areola sarà il nuovo portiere del Napoli in vista della prossima stagione. A riportarlo è Hector Fernandez, giornalista spagnolo intervenuto ai microfoni di “Onda Cero”. ACCORDO AD UN PASSO Come riporta il giornalista, De Laurentiis sarebbe ormai ad un passo dal portiere francese. Accordo sulla base di […] L'articolo Napoli, dalla Spagna sono certi: è fatta per Areola proviene da ...

Areola al Napoli / Calciomercato - superata la concorrenza della Roma : il portiere del Psg a un passo! : Areola al Napoli, Calciomercato: superata la concorrenza della Roma. Gli azzurri ora sono davvero a un passo dall'estremo difensore del Paris Saint German, sarà l'erede di Pepe Reina.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Napoli - Areola a un passo : c'è l'accordo con il Psg : In Spagna sicuri: è fatta per il portiere francese. Ma i partenopei continuano a seguire la pista Meret...

Napoli - fatta per Areola dal Psg : Poi una volta appesi i guantoni al chiodo per lui è previsto il ruolo di testimonial del Psg in tutto il mondo.

Napoli - qua le mani : Meret o Areola? : Poi viene il resto del mondo, che sfila lungo la linea bianca: polvere negli occhi, comunque. Napoli, ecco quattro nomi per il dopo Jorginho

Mercato - Juventus è Pjaca la chiave per Cancelo. Napoli - Meret in vantaggio su Areola : ROMA - Mercato dei portieri in fermento. La Roma, che è ormai a un passo dall'acquisto di Pastore per i prossimi 4 anni, continua a respingere a oltranza l'assalto del Real Madrid per Alisson. I ...

La Roma in ansia se Alisson va via. Leno-Areola : sfida col Napoli : I recenti, gravi, fatti di cronaca hanno indotto molti giocatori dello Sporting a ritenere la società responsabile. La prospettiva di liberarsi gratis è allettante, ma ovviamente ha tempi lunghi. Il ...

PSG - Buffon ad un passo : il Napoli piomba su Areola : PSG, Buffon- Gigi Buffon è sempre più vicino al PSG. Dopo le conferme trapelate negli ultimi giorni, a sbloccare definitivamente la trattativa tra francesi e l’ormai ex portiere bianconero, sarebbe il Napoli di Ancelotti. Di fatto, il neo tecnico azzurro, per il ruolo di nuovo portiere avrebbe chiesto Areola, attuale numero 1 francese. Areola al […] L'articolo PSG, Buffon ad un passo: il Napoli piomba su Areola proviene da Serie A ...

PSG - Buffon ad un passo : il Napoli piomba su Areola : PSG, Buffon- Gigi Buffon è sempre più vicino al PSG. Dopo le conferme trapelate negli ultimi giorni, a sbloccare definitivamente la trattativa tra francesi e l’ormai ex portiere bianconero, sarebbe il Napoli di Ancelotti. Di fatto, il neo tecnico azzurro, per il ruolo di nuovo portiere avrebbe chiesto Areola, attuale numero 1 francese. Areola al […] L'articolo PSG, Buffon ad un passo: il Napoli piomba su Areola proviene da Serie A ...

Il mercato si fa tra i pali : Real - pronto l'assalto a Alisson. Perin-Juve - Il Napoli punta su Areola : ... altrimenti Florentino Perez andrà su Courtois , scadenza 2019 con il Chelsea, , uno dei suoi favoriti insieme a quel de Gea - il portiere della Spagna è il più costoso del mondo - che resta il sogno ...