Napoli | Ancelotti per la porta vuole Areola o Sirigu ma De Laurentiis rilancia per Meret

Dembélé tra Cina e Inter. Napoli - Ancelotti per la porta vuole Areola o Sirigu : Radja Nainggolan , prossimo rinforzo dell'Inter, potrebbe riabbracciare a Milano un suo connazionale: Mousa Dembélé del Tottenham. Nel suo nuovo centrocampo, Luciano Spalletti vorrebbe infatti anche ...

Karim Benzema al Napoli?/ Real Madrid - è il pupillo di Carlo Ancelotti : se parte Milik... (calciomercato) : Karim Benzema al Napoli? Calciomercato, l'attaccante francese potrebbe dare l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore: le ultime(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:57:00 GMT)

Ritiro Napoli/ Oggi Davide Ancelotti a Dimaro per definire i dettagli : ecco le date : Ritiro Napoli, Oggi Davide Ancelotti a Dimaro in sopralluogo per definire i dettagli del Ritiro dei partenopei, che sarà in Trentino anche quest'anno.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:18:00 GMT)

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : “è un grande” : “A Napoli con Sarri ci siamo divertiti molto, mi dispiace che se ne sia andato ma ora abbiamo un grande allenatore come Carlo Ancelotti e sappiamo di poter vincere qualcosa con lui”. Lo ha detto Kalidou Koulibaly al portale inglese Talksport dopo la vittoria del Senegal sulla Polonia ai Mondiali di Russia 2018. Il difensore ha elogiato Sarri: “Il Chelsea – ha detto Koulibaly – deve aspettarsi un bel calcio perché ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : ANSA, - Napoli, 20 GIU - "A Napoli con Sarri ci siamo divertiti molto, mi dispiace che se ne sia andato ma ora abbiamo un grande allenatore come Carlo Ancelotti e sappiamo di poter vincere qualcosa ...

Zielinski : 'Napoli - Ancelotti uno dei migliori al mondo' : Sei sereno per il cambio che c'è stato al Napoli? Sì sono sereno, perché è andato via un allenatore grandissimo ed è arrivato uno dei più forti al mondo, uno che ha vinto tanto, che ha vinto tutto ...

Calciomercato Napoli - lente d’ingrandimento su Germania-Messico : l’obiettivo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – E’ un Napoli attivissimo quello delle ultime ore di mercato, l’obiettivo è quello di costruire una squadra sempre più forte per il tecnico Carlo Ancelotti, nelle ultime ore mossa a sorpresa. Occhi in Germania-Messico di ieri, l’obiettivo è il Chicharito Hernandez, protagonista dell’assist di Lozano che ha fatto impazzire i tifosi del Messico. Ancelotti nutre grande stima nei confronti del ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis / "Carlo Ancelotti? Non ha mai avanzato pretese" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Napoli : Giuntoli - missione in Russia da Ancelotti per sbloccare le trattative : Se Maometto non va alla montagna... il mercato del Napoli come un vecchio adagio popolare: fin qui Carlo Ancelotti non si è mai visto in città, ha firmato il contratto a Roma e poi è andato in vacanza ...

Ancelotti : 'Ho rifiutato l'Italia per allenare il Napoli' : NAPOLI - ' Futuro? Finora non ho mai allenato una nazionale, ma un giorno mi piacerebbe farlo. Mi ha contattato anche l'Italia poco fa, ma preferisco ancora allenare un club giorno dopo giorno. Altri ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dà spettacolo : 5 super colpi per Carlo Ancelotti - sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Calciomercato Napoli – Alla fine l’attaccante Mertens potrebbe rimanere al Napoli, è infatti scaduta ieri sera la clausola rescissoria del belga, adesso i club dovranno trattare con gli azzurri per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si continua a cercare un portiere da regalare al tecnico Carlo Ancelotti, il nome in pole è sicuramente quello di Areola, al momento c’è il muro del Psg ma la situazione potrebbe cambiare ...

Calciomercato Napoli - via Jorginho : ecco il doppio colpo in entrata per Ancelotti : Il Napoli al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di regalare una squadra forte al tecnico Carlo Ancelotti. Come noto, il regista partenopeo Jorginho, potrebbe volare a Manchester sponda City, per firmare con la squadra di Guardiola. --In entrata però il Napoli non resterà certo a guardare. Si fa un gran parlare dell’ipotetico sostituto del regista, ma anche di colui il quale potrebbe prendere il posto del partente Hamsik. ...

Ancelotti : “riparto da un bel Napoli - conosco bene atmosfera e appassionati tifosi” : “A Napoli mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. conosco molto bene l’atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E’ una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì”. Lo ha detto il nuovo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in un’intervista nel corso dell’evento ‘The World Cup and Economics ...

Ancelotti : "Riparto da un bel Napoli" : 'A Napoli mi aspetto di fare del mio meglio come sempre.' 'Conosco molto bene l'atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E' una squadra ...