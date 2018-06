MX-5 2019 | più sicura e potente | stesso prezzo

Pensioni 2019 - 20 : i cinque mesi in più non scattano per chi svolge mansioni logoranti : Nel 2019, serviranno 5 mesi in più sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata. Si tratta dell'aumento derivante dall'applicazione dell'aspettativa di vita alle Pensioni. L'Istat annualmente espone i dati della vita media degli italiani che salendo, produce l'innalzamento dei requisiti per le Pensioni. Nel 2019 quindi, le prestazioni previdenziali più comuni, si allontaneranno di 5 mesi.-- In attesa che davvero diventi ...

Mazda MX-5 - Più potente e sicura con il my 2019 : Il prossimo mese di ottobre la Mazda lancerà sul mercato italiano una versione aggiornata della MX-5. Il model year 2019 della roadster andrà a migliorare le prestazioni, la dinamica di guida e le dotazioni di sicurezza sia della versione più tradizionale con soft top in tela, sia della variante RF con tetto rigido retraibile elettricamente.Fino a 184 CV e limitatore a 7.500 giri. Entrambe le motorizzazioni a benzina sono state aggiornate ...

"Più flessibilità dall'Ue - rivedere i saldi del 2019-2021". Risoluzione di maggioranza sul Def : Più flessibilità, rivedere i saldi, evitare l'aumento dell'Iva e delle accise, più investimenti pubblici, riduzione della pressione fiscale, sostegno ai redditi più bassi. Queste le linee guida della Risoluzione di maggioranza sul Def.La maggioranza impegna il governo "a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del triennio ...

Calendario Ciclismo 2019 : tutte le gare e le date della stagione. Il Giro d’Italia inizierà più tardi : La UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha diramato il Calendario della stagione 2019. Nella giornata di ieri, infatti, a Ginevra, si è tenuto il Professional Cycling Council, occasione utile per stilare il programma di appuntamenti del prossimo anno. La nuova stagione durerà nove mesi, dalla seconda metà di gennaio fino alla fine di ottobre, con 37 eventi che si disputeranno in 18 paesi e 4 continenti. Uno dei cambi principali ...

Fed più ottimista : rivede al rialzo outlook Pil e inflazione Usa - dot plot stima altre tre strette in 2019 : Nell'aggiornamento dell'outlook trimestrale sull'economia, il Fomc - braccio di politica monetaria della Fed - ha scritto di prevedere che l'inflazione core raggiungerà il target del 2% fissato dalla ...

Riforma Pensioni 2018/ "Quota 100 fin da subito" - ma gli assegni nel 2019 saranno più bassi (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100 e Quota 41: Salvini, "superamento legge Fornero fin da subito". Intanto dal 2019 gli assegni saranno più bassi: ecco perché

Pensioni - quota 100 e 41 - 5 : l'ipotesi; coefficienti al ribasso - dal 2019 assegni più bassi : Meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...

Ford Mustang Shelby GT 350 2019 : aerodinamica rivista e ancora più potenza [VIDEO] : ... sviluppata appositamente nella galleria del vento ereditato molte soluzioni ch Ford è riuscita ad apprendere grazie all'esperienza nelle competizioni nel mondo del Motorsport. Sembrano essere ...

Formula 1 : Red Bull sempre più vicina a Honda per il 2019 : Red Bull pronta a passare ai motori Honda per il 2019: aumentano insistentemente le voci al riguardo. Cosi, mentre il motore Renault ha dimostrato ieri la propria maturità su una pista che è da sempre ...

Festa di scienza e filosofia - prime conferme per il 2019. L'appello alle istituzioni : 'Aiutateci di più' : "Il titolo della prossima edizione sarà 'Evocare il mondo' - dichiara il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli " e si terrà a Foligno dall'11 al 14 aprile.

Pensioni più basse dal 2019 - ultimissime all’11/6 : in GU nuovi coefficienti : Le ultime notizie sulle Pensioni italiane non sono confortanti. E’ stato pubblicato in GU n. 31/2018 il Decreto del 15 maggio del Ministero del Lavoro, che modifica i coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi per il triennio 2019/2021. Potete visualizzare il decreto a questo link. Per effetto del decreto, le Pensioni dal 2019 saranno […] L'articolo Pensioni più basse dal 2019, ultimissime all’11/6: in GU ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la composizione dei prossimi campionati - quali squadre ci saranno? Gare più rapide - livello più elevato : Si è conclusa la Serie A 2018 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Ben 24 formazioni hanno partecipato a questa edizioni del torneo, generando delle Gare maratona di dieci ore in occasione delle tre tappe che si sono disputate ad Arezzo, Milano e Torino. Il tutto si era reso necessario per arrivare a una divisione più corretta delle squadre per la prossima stagione. In base alla classifica di quest’anno, infatti, si ...