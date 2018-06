Muore sotto il trattore | ritrovato solo dopo ore

Indonesia - 40enne Muore al funerale della madre : schiacciato sotto la bara : Indonesia, 40enne muore al funerale della madre: schiacciato sotto la bara L’uomo apparteneva al gruppo dei Torajan e stava seguendo un antico rito, in cui gli uomini trasportano il defunto sopra a una scala fino a una sorta di altare Continua a leggere L'articolo Indonesia, 40enne muore al funerale della madre: schiacciato sotto la bara proviene da NewsGo.

Ahmed - afghano di 18 anni - Muore ad Ancona : schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava : Un ragazzo afghano di 18 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal camion sotto il quale viaggiava, nel tentativo di raggiungere il nord Europa. Il giovane era partito dall'Afghanistan, devastato dalla guerra, qualche mese fa ed era transitato dalla Grecia, da dove probabilmente si è poi rimesso in viaggio.Continua a leggere

Udine - dramma in vacanza : turista entra in acqua e Muore sotto gli occhi dei bagnanti : È accaduto a Lignano Riviera. La donna, una turista tedesca di ottantadue anni in vacanza in Friuli con alcuni parenti, si è sentita male mentre stava facendo un bagno. Probabilmente ha avuto un infarto. Gli altri bagnanti hanno subito dato l’allarme, ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili.Continua a leggere

Mondo del calcio sotto shock - ex calciatore Muore in trattoria davanti agli amici [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, Nicola Martelossi, un ex calciatore dell’Udinese è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Come riporta adnkronos sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma per l’uomo i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto. Una notizia triste che ha sconvolto il Mondo del calcio. L'articolo Mondo ...

Mette il nipotino di un anno in auto - ma sviene : il bimbo Muore soffocato sotto il sole : Mette il nipotino di un anno in auto, ma sviene: il bimbo muore soffocato sotto il sole Il dramma a Greenville County, nello Stato Usa del South Carolina. La nonna si era dimenticata le chiavi della macchina in casa, si è messa a correre proprio con l’intenzione di non lasciare troppo tempo il bimbo da solo […] L'articolo Mette il nipotino di un anno in auto, ma sviene: il bimbo muore soffocato sotto il sole proviene da NewsGo.

MORSA DA UNA VIPERA 15 GIORNI FA : Muore 72ENNE/ Cilento - la scena fatale sotto gli occhi del marito : MORSA da una VIPERA, MUORE dopo 15 GIORNI di agonia: non ce l'ha fatta la 72ENNE Antonia Lettieri, vittima dell'animale in campagna, complicazioni fatali(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:12:00 GMT)

Si fa un selfie mentre salta cascata e cade in un torrente : 20enne Muore sotto gli occhi degli amici : Forse stava scattandosi un selfie il giovane ventenne morto questo pomeriggio ad Almese, dopo essere caduto in un torrente in località Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata con un laghetto al ...

Muore a 44 anni sotto un trattore : tragedia in un'azienda agricola : Arezzo, 25 maggio 2018 - La giornata nera per il lavoro in Casentino. Non era bastata la notizia dell'incidente grave per un ragazzo di ventuno anni,. ferito da una motosega sulla Consuma. In serata ...

Scava tunnel sotto il wc della cella - detenuto Muore soffocato durante l’evasione : Il 26enne era a poche decine di metri dal muro di cinta del carcere dove avrebbe trovato la libertà quando è stato colto da un malore dovuto alla mancanza di ossigeno nell'angusto tunnel.Continua a leggere

Ventenne Muore in attesa del trapianto : sotto accusa un macchinario : La procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati e senza ipotesi di reato, in relazione alla morte di Giuseppe Esposito, 20 anni affetto da fibrosi cistica toracica, deceduto il 17 maggio scorso mentre si trovava ricoverato presso il reparto trapianti-terapia intensiva del Policlinico Umberto I, a Roma. L’inchiesta del pm Roberto F...

Aosta - alpinista precipita per 400 metri e Muore : la tragedia sotto gli occhi della figlia : La vittima, un uomo di 61 anni di Como, è precipitata per alcune centinaia di metri. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Ad assistere alla scena e a dare subito l'allarme è stata la figlia che scalava insieme a lui. Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte.Continua a leggere

Trieste - poliziotto 24enne si spara e Muore/ Tragedia inspiegabile in casa della fidanzata - parenti sotto choc : Trieste, poliziotto 24enne si spara con la pistola d'ordinanza davanti alla fidanzata: ultime notizie, il suicidio 15 giorni dopo il primo incarico a Venezia. Commissariato sotto choc(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:00:00 GMT)