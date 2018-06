Muore schiacciato da una lastra di cemento | nuovo dramma sul lavoro nel Veronese

Sardegna : pensionato Muore schiacciato da trattore a Tempio Pausania : Un pensionato è morto ieri sera schiacciato dal suo trattore mentre lavorava la sua vigna nelle campagne di Tempio Pausania (SS). Sono stati i familiari dell’80enne a dare l’allarme non vedendolo rincasare in tarda serata. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. L'articolo Sardegna : pensionato muore schiacciato da trattore a Tempio Pausania sembra essere il primo su Meteo Web.

Uomo Muore schiacciato dalla bara della madre durante i funerali [VIDEO] : Samen Kondorura, 40enne, è morto lo scorso 15 giugno quando il cedimento di una scala di bambù ha fatto cadere a terra la bara di sua madre e gli uomini che la trasportavano, investendolo in pieno. L’incidente è avvenuto nella valle di Parinding, nel distretto di Toraja, in Indonesia. Il feretro è caduto mentre il gruppo la issava su una lakkian, una torre decorata con ornamenti dove il defunto è posto prima di elaborati tradizionali riti ...

Muore schiacciato da pala meccanica : Teramo - Morto schiacciato dalle ruote di una pala meccanica un operaio dell'azienda Stam srl della zona industriale di Valle Cupa di Colonnella, in provincia di Teramo, lungo la provinciale 1 Bonifica del Tronto. La vittima è A.D'A., 62 anni, di Canzano (Teramo). L'incidente si è verificato all'interno di uno dei capannoni dove vengono ammassati e lavorati i residui organici per la produzione di fertilizzanti, ...

Schiacciato da un macchinario sul lavoro : operaio 31enne Muore nel cantiere a Piacenza : La vittima è un 31enne residente nel Torinese impegnato nei lavori in un capannone industriale in fase di costruzione nell'area della logistica piacentina. Dai primi rilievi pare sia rimasto Schiacciato, per motivi ancora da accertare, mentre si trovava in cima a una piattaforma mobile. Indaga lo Spresal dell'Asl di zona.Continua a leggere