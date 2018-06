Mr Porter rende omaggio alla Francia con una serie di capsule

RePorter palpeggiata in diretta prende a microfonate tifoso : Non si è lasciata intimidire la giornalista di Fox Sports Maria Fernanda Mora quando in diretta tv un tifoso ha iniziato a palpeggiarla. Non appena finito di parlare, la donna si è voltata verso l'uomo e ha iniziato letteralmente a prenderlo a microfonate in faccia. (GUARDA IL VIDEO) È sucesso il 26 aprile in Messico mentre il club messicano Chivas de Guadalajara stava festeggiando la vittoria sul Toronto nella Concacaf Champions League. Tra i ...