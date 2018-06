Mor | con tasse così alte evasione fa ancora più male

"The Cleaners" di Hans Block e Moritz Riesewieck : un documentario racconta la vita degli "spazzini" di Facebook e Twitter : Due milioni e mezzo di iscritti su Facebook, 450mila tweet prodotti al minuto, 500 ore di video caricate su youtube ogni 60 secondi: ma chi decide veramente cosa vediamo sulle nostre bacheche? È davvero solo un algoritmo a selezionare le nostre impronte digitali sul contemporaneo? No. Alla periferia del mondo, a mezz'aria tra i grattacieli e gli slums di Manila, un esercito anonimo e silenzioso lavora, in subappalto, per conto di ...

Sacrificio d’aMore - dal venti giugno la seconda stagione su Canale 5 : Canale 5 tramsette a partire dal 20 giugno i nuovi episodi di Sacrificio d’amore, la fiction in costume ambientata a Carrara nel 1913 e prodotta da EndemolShine Italy per Mediaset

Belen Rodriguez - Andrea Iannone - Stefano De Martino : lei confusa e l'ex marito ancora innaMorato? : La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno, ultimamente le vicissitudini della coppia hanno fatto pensare alla fine della storia. Il settimanale Oggi ha volute riassumerle, e secondo alcune indiscrezioni di quest'ultimo, l'argentina starebbe passando un periodo di confusione totale, tanto da prendersi un periodo di riflessione.La showgirl così confermerebbe la crisi con il campione ...

Le nuove nomine alle commissioni economiche fanno ruMore : D'altronde i due economisti , Borghi ha lavorato in passato a Deutsche Bank e Merrill Lynch, mentre Bagnai è docente di Economia all'Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara, hanno manifestato in ...

Alessandra AMoroso relax al mare con il fidanzato Stefano : Alessandra Amoroso è stata giudice nella commissione esterna dell’edizione di quest’anno, ora si gode un meritato riposo, dopo l’ultima puntata del talent, a Ostia con il fidanzato Stefano. I due come mostrano gli scatti di “Chi”, sembrano innamorati e complici più che mai. La cantantesi è concessa qualche giorno di meritato relax con i suoi grandi amori, Stefano, il giovane con cui fa coppia ormai da due anni e ...

Tredici Pietro - il figlio di Gianni Morandi debutta nella musica con Pizza e fichi : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T13:51:37+00:00 ROMA – “Tredici Pietro, sono l’ultimo arrivato ma anche l’ultimo ad andarsene”. debutta così nel mondo della musica Tredici Pietro. Al secolo Pietro Morandi, ovvero il figlio di Gianni Morandi e Anna. Il singolo si chiama Pizza e fichi. Nei digital store da domani 22 luglio, il brano è ascoltabile […] L'articolo Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi debutta nella musica con Pizza e ...

Camminare insieme è aMore per il mondo - non una strategia per contare di più : La divisione, lo aveva già detto anche incontrando a Istanbul il patriarca Bartolomeo, è uno 'scandalo' per il mondo. 'Il Signore ci chiede unità; il mondo, dilaniato da troppe divisioni che ...

Detersivi - amMorbidenti - disinfettanti e saponi : l'Ue mette al bando centinaia di prodotti contenenti EDC : Stop alle sostanze nocive all'interno dei Detersivi. L'Unione europea ha deciso di mettere al bando i prodotti contenenti EDC , Endocrine disrupting chemicals , , sostanze oggi presenti in una ...

Il Tour di Ennio Morricone : 60 anni fra mito e magia : Piazza Grande, Locarno. Le rondini zirlano, si nascondono fra gli archi e i merletti mentre quattromila persone attendono il maestro. Sono da poco passate le otto e mezza, l’aria è umida e il mormorio insopportabile quando i musicisti e i tenori iniziano a salire sul palco. Per loro un applauso tenue, «ma quando entra lui?», si chiedono i più impazienti. Finalmente arriva il momento. Nessuna voce ad annunciarlo. Solo un cono di luce che lo ...

Un algoritmo di Google scoprirà la data di Morte con un grado di precisione del 95% : Google potrebbe rivelarci il giorno in cui moriremo. Non si tratta di fantascienza, ma di un algoritmo sviluppato dai ricercatori della società di Mountain View che portebbe prevedere quanto abbiamo ancora da vivere con una precisione che arriva al 95%. Google ha utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare una grande quantità di dati provenienti da oltre 216.000 pazienti adulti ricoverati in ospedale per almeno 24 ore.Lo ...

Calciomercato Inter - si pensa ad un claMoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Anche Piazza al Serchio festeggia la sua notte bianca sabato 23 con Emma Morton : ... e che ha fatto diventare la manifestazione uno degli eventi più attesi dell'estate garfagnina, con musica, spettacoli, arte, mercatini sotto le stelle, stand gastronomici e tanto divertimento. ...

Tempesta d’aMore : FLORIAN FROWEIN racconta l’omosessualità di Boris : Si tratta indubbiamente di una delle più grandi novità della quattordicesima stagione di Tempesta d’amore: per la prima volta nella storia della soap un membro del cast fisso è omosessuale. Stiamo ovviamente parlando di Boris Saalfeld (FLORIAN FROWEIN), secondogenito del nuovo dark man del Fürstenhof – Christoph (Dieter Bach) – e fratello minore di Viktor (Sebastian Fischer). Cosa ne pensa di questa innovazione l’attore chiamato ad ...