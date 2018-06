Moneydrome | nuovo quiz nel preserale di Canale 5 Alvin alla conduzione?

superguidatv

(Di giovedì 21 giugno 2018), è questo il nome delneldi5, dopo il fortunatissimo Avanti un altro! Ma chi troveremo… Vi viene in mente qualcosa?Mediaset: di cosa si tratta?ci riprova! E pare lanciatissimo per ladi undi5! Dopo aver condotto, Bring The Noise portando a casa un discreto risultato, in termini di ascolti, in questi ultimi tempi sta registrando delle puntate zero, in previsione di un possibile lancio futuro. La prima che ha registrato qualche tempo fa a Milano è stato Love or Swipe, un programma sulla ricerca dell’anima gemella che si ispira al meccanismo di app come Tinder per formare nuove coppie. Nel pomeriggio del 20 giugno 2018 invece, l’ex inviato dell’Isola dei Famosi, ha testato un altro programma negli studi londinesi della ...