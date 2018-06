Mondo TV | nuova licenza di diritti per la trasmissione su aeromobile

Elena Tambini/ Chi è? La nuova avventura e il ritorno nel Mondo dello sport dopo Quarto Grado (Balalaika) : Elena Tambini, l'ex arbitro torna nel mondo dello sport con questa nuova avventura dopo aver calcato il palcoscenico della trasmissione di Rete Quattro, Quarto Grado. (Balalaika)(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:30:00 GMT)

“È nata!”. La famiglia reale cresce : a Buckingham Palace c’è una nuova royal baby. La regina Elisabetta si prepara a presentarla al Mondo intero. E chi se lo aspettava : Chissà se George (che disprezza la gente – ironizzano su Facebook) odierà anche lei, la nuova cuginetta che tutti chiamano la nuova “royal baby”. cresce, insomma la famiglia reale ultimamente sempre in prima pagina di molti giornali europei. Ma veniamo a noi: Zara Phillips e suo marito Mike Tindall danno il benvenuto alla loro seconda bambina, come è stato annunciato da Buckingham Palace. La reale d’Inghilterra, figlia della ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Sugimoto e Puccio trionfano a Vail - a Moroni non riesce una nuova impresa : A Vail (USA) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che entrerà nel programma olimpico da Tokyo 2020. Oggi spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica. Al maschile ha vinto il giapponese Rei Sugimoto che è tornato a imporsi nel circuito dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta. Il 26enne, terzo la scorsa settimana a Hachioji, ha completato la prova con 2T 4z 4 5 ...

La nuova proposta dell'Unicef : 'I droni salvavita consegneranno i vaccini in tutto il Mondo' : L'Unicef promuove i "droni salvavita" L' Unicef ha lanciato una richiesta a tutte le compagnie del settore per realizzare un servizio in grado di consegnare i vaccini in tutto il mondo , anche nelle isolette più remote. Il progetto inizierà il prossimo Settembre e vedrà l'utilizzo di alcuni particolari droni nel raggiungere le isolette che compongono la nazione di Vanuatu . L'...

Mondo TV - nuova intesa con Meteo Operations Italia : MOPI parteciperà per il 60% del budget, sia finanziariamente che attraverso il conferimento della property e di alcune lavorazioni di sviluppo del progetto già eseguite, mentre Mondo TV parteciperà ...

A Parco Valentino nuova Honda CR-V - SUV più venduto al Mondo : Honda CR-V è il SUV più venduto al mondo. E ora punta all’Italia. Debutta a Parco Valentino, il Salone dell’Auto di Torino, per cercare di conquistare anche gli italiani propensi...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni a Vail per una nuova impresa - giapponesi sempre favoriti : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva sbarca a Vail (USA) dove nel weekend dell’8-9 giugno si disputeranno le gare di boulder per entrambi i sessi. Ultimo appuntamento prima di una piccola pausa di inizio estate, si preannuncia comunque grande spettacolo per la prova più tecnica di questa disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia spera in una nuova impresa di Gabriele Moroni. Il 30enne ...

Biagio Antonacci ai Wind Awards tra il pubblico con una nuova versione di In mezzo al Mondo e Mio fratello (video) : Ospite della prima puntata in onda il 5 giugno su Rai1, Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 ha scelto di esibirsi in una nuova versione di In mezzo al mondo, il primo singolo che ha anticipato l'album Dediche e Manie rilasciato lo scorso autunno. Il cantautore di Rozzano aveva già annunciato l'intenzione di dare una nuova veste al brano sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove è incredibilmente attivo. Al termine del ...

Bolt - inizia con una sconfitta la nuova avventura nel Mondo del calcio : Per l'occasioone, ha indossato una maglietta con un numero insolito sulla schiena, il '9.58' , per celebrare il suo record mondiale sui 100 metri piani stabilito ai campionati del mondo di Berlino ...

TutorWeb - una nuova realtà nel Mondo dell'impresa Digital.4.0 - dal risvolto etico-sociale : L'Associazione Tutor Famiglia e Impresa nasce nel 2011 dalla volontà di un gruppo di professionisti con pregressa esperienza nel campo della consulenza nei settori fiscali, finanziari, assicurativi e ...

Il cane più triste del Mondo torna a sorridere - Brando ha finalmente una nuova casa : L'animale, che dopo il ritrovamento era rimasto per giorni immobile e con un viso terribilmente triste in un angolino della sua gabbia, ora può tornare a sorridere con nuovi padroni e una nuova casa pronto ad accoglierlo.Continua a leggere

Bio-on e GIMA TT - nuova società per il Mondo del tabacco : Dopo l' accordo con Maire Tecnimont , Bio-on S.p.A. mette a segno un altro successo. La società attiva nel settore della bio plastica, annuncia la creazione di AMT Labs S.p.A. NEWCO dedicata allo ...

Fifa 18 Sfide creazione rosa SCR SDST e SCR SDST RDM con TOTS garantito : le soluzioni! Nuova SBC TOTS Resto del Mondo

Al via la nuova edizione della rassegna Parco Tittoni a cura di Mondovisione : Spettacoli da vedere seduti, magari meditando sulle amache, tra gli alberi del boschetto magico. Immancabile, il giovedì torna lo storico appuntamento con il Nasty Party , la serata da ballare più ...