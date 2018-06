Mondiali Russia 2018 | Argentina-Croazia | l' ultima spiaggia per l' Argentina?

Mondiali 2018 Russia - Brasile-Costa Rica : le probabili formazioni : All'esordio non è bastato il bellissimo gol di Coutinho al Brasile per portare a casa i tre punti nella prima partita del girone contro la Svizzera. La Seleção è chiamata ora a vincere contro la Costa ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo e quella strana esultanza contro la Spagna : “vi dico da dove nasce” : L’attaccante portoghese ha svelato il retroscena che si nasconde dietro l’esultanza mostrata nel match contro la Spagna Lionel Messi non c’entra, l’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol con la Spagna ha tutta un’altra motivazione. Molti avevano pensato che il gesto del portoghese fosse una sorta di messaggio lanciato all’indirizzo dell’argentino, comparso sulla rivista Piper insieme ad una capra per ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : Ottava giornata di Coppa per Danimarca-Australia, Francia-Perù e Argentina-Croazia. Scopriamo dove e come seguire tutti i match.

Mondiali 2018 Russia - Cristiano Ronaldo spiega : 'La barba? Una scommessa con Quaresma' : Sinistro, destro, calcio di punizione, rigore, colpo di testa. Cristiano Ronaldo continua a segnare in tutti i modi e a trascinare il suo Portogallo più in fondo possibile in questa Coppa del Mondo. ...

Tabellone Mondiali 2018 Russia. Calendario - date e orari diretta tv : tutte le partite : I Mondiali di calcio Russia 2018 non vedranno l'Italia tra le protagoniste. Ma sarà un grande spettacolo, e già dai gironi sono in programma grandi sfide. E' la 21esima edizione della coppa del mondo, 32 le...

Mondiali di Russia - le partite del 20 giugno. Tutti i video dei goal di ieri : Il programma di ieri dei Mondiali di Russia 2018 si è aperto alle 14.00 con la sfida tra Portogallo e Marocco. Nel pomeriggio, alle 17, si è svolta la seconda gara del gruppo A tra Uruguay e Arabia Saudita. Per concludere, la partita delle 20 tra Iran e Spagna. Vediamo Tutti i risultati ed i goal delle 3 partite del mondiale. Portogallo vs Marocco: video del goal e azioni salienti Al Luzhniki di Mosca la decide, come sempre del resto, CR7 con un ...

Fifa 18 : scopri il Team of the Matchday n°1 - dedicato ai Mondiali Russia 2018 : Offerta! Fifa 19 - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: scopri il Team of the Matchday n°1, dedicato ai mondiali Russia 2018 ...

Mondiali 2018 Russia. Egitto - l'appello di Salah : 'Restiamo sempre uniti' : Una straordinaria stagione, con 44 gol totali tra Premier League, Champions League e FA Cup. Il finale, però, non ha premiato Momo Salah, sfortunato sia nell'ultima partita con il Liverpool che con l'...

Mondiali Russia 2018 - il rimpallo di Diego Costa vale alla Spagna il successo contro un coriaceo Iran : Per vincere un Mondiale serve anche qualche colpo di fortuna e un rimpallo giusto al momento giusto può essere decisivo per cambiare i destini della Spagna che, con un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia2018) demolisce il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci ...

Mondiali Russia 2018 – Mohammadi ma che fai? La rimessa laterale con capriola è un fallimento : figuraccia in mondovisione [VIDEO] : Milad Mohammadi ha deciso di diventare protagonista di Iran-Spagna… ma in negativo! La rimessa (con capriola) del difensore iraniano è un fallimento in mondovisione Nei concitati minuti finali di Iran-Spagna, con la formazione iberica in vantaggio di un gol, la tensione si taglia a fette. L’Iran si riversa tutto in avanti, provando a giocarsi il tutto per tutto: del resto basta una sola giocata per cambiare l’esito di una ...

Mondiali Russia 2018 : Il rimpallo Di Diego Costa vale il successo contro un coriaceo Iran : 1-0 : Per vincere un Mondiale serve anche qualche colpo di fortuna e un rimpallo giusto al momento giusto può essere decisivo per cambiare i destini della Spagna che, con un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia2018) demolisce il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci ...

Mondiali 2018 : Uruguay come la Russia ai quarti - Uruguay-Arabia Saudita 1-0 : La selezione dell'Uruguay ha vinto la partita di oggi del girone A contro l'Arabia Saudita. La Celeste si è aggiudicata il match con un gol di Luis Suarez al 23 del primo tempo. Grazie a questo gol l'...

Mondiali Russia 2018 - alcol vietato allo stadio : i colombiani lo nascondono nel binocolo : L'alcol fa vedere doppio ma, in questo caso, i tifosi colombiani ci hanno visto lungo. Per aggirare il divieto di portare bevande alcoliche allo stadio, alcuni sostenitori della Colombia hanno trovato ...

Qualificate agli ottavi dei Mondiali 2018/ Russia e Uruguay avanti - l'Egitto di Salah è già fuori : Qualificate agli ottavi dei Mondiali 2018, Russia e Uruguay sono le prime due squadra ad andare avanti. Delude ed esce a zero punti l'Egitto di Momo Salah data da tutti come outsider.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:07:00 GMT)