Mondiali di Calcio 2018 | Check Point scopre una nuova campagna di phishing

Calcio - Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo ancor più nella storia. Giocatore europeo con più gol in Nazionale! : Cristiano Ronaldo e la storia sono due facce della stessa medaglia. Continua ad incantare l’asso del Portogallo nei Mondiali 2018 in Russia. Un altro gol del campione del Real Madrid, il quarto in due partite, è valso alla formazione lusitana la vittoria nel gruppo B ed una qualificazione agli ottavi di finale che si avvicina. 85 – Cristiano #Ronaldo ha ora segnato più gol con la Nazionale di qualsiasi altro Giocatore europeo nella ...

Calcio - Mondiali 2018 : i Bleus di Deschamps puntano al bottino pieno per passare il turno - ma il Perù ha sete di riscatto : Una vittoria per volare agli ottavi. La Francia proverà a strappare in anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma il primo traguardo passerà attraverso una vittoria contro il Perù nella seconda partita del gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia. I Bleus sono reduci da una confortante vittoria contro l’Australia, in un match deciso da un gol fortunoso di Pogba al termine di una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena. Il ...

Il Marocco è la prima nazionale eliminata dai Mondiali di calcio : Nella prima partita di oggi ai Mondiali di calcio in Russia il Portogallo ha vinto 1-0 contro il Marocco. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale portoghese è andata in vantaggio dopo appena quattro minuti di gioco con un colpo The post Il Marocco è la prima nazionale eliminata dai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

Lutto nel calcio - è morto il mitico Sergio Gonella : l'arbitro incubo dei Mondiali in Argentina : L' unico, insieme al collega svizzero Gottfried Dienst, a poter vantare il record di aver arbitrato le due finali più importanti del mondo del calcio: quella degli Europei del 1976 e quella del ...

Fantacalcio Mondiali - i giocatori rivelazione fino a oggi : da Halldorsson a Finnbogason : Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. E per molti appassionati di Fantacalcio è anche arrivato il momento di fare i primi conteggi. Quali sono stati i migliori giocatori, quelli che hanno portato a casa più punti? Ronaldo, ovviamente, ma anche il russo Cheryshev e il bomber dell'Inghilterra Kane. Adesso però chi può ritoccare la propria squadra gia' a questo punto del torneo fara' bene a dare ...

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...

Anche Ulefone celebra i Mondiali di Calcio 2018 con sconti e iniziative commerciali : Ogni quattro anni gli appassionati di sport seguono con particolare dedizione la manifestazione calcistica più importante, i Mondiali di Calcio, che quest'anno vede come nazione ospitante la Russia. Per celebrare l'evento, così come molti ...

Calcio - Mondiali 2018 : l’Uruguay a caccia del pass per gli ottavi - Arabia Saudita all’ultima spiaggia : Una vittoria per ipotecare l’accesso agli ottavi e per mandare a casa anzitempo l’Arabia Saudita, dopo la scoppola subita nella gara inaugurale contro la Russia. L’Uruguay ha tutta l’intenzione di essere grande protagonista ai Mondiali 2018 in Russia e nella seconda partita del gruppo A, in programma alla Rostov Arena domani, mercoledì 20 giugno, alle ore 17.00 cercherà di portare a casa 3 punti che con ogni probabilità ...

Svezia - uomo spara ai tifosi che festeggiano la vittoria ai Mondiali di calcio : Svezia, uomo spara ai tifosi che festeggiano la vittoria ai mondiali di calcio Il bilancio è di quattro feriti: si trovavano tutti in un internet caffè e stavano festeggiando la vittoria della loro squadra ai campionati del mondo di calcio in Russia.Continua a leggere Il bilancio è di quattro feriti: si trovavano tutti in un […] L'articolo Svezia, uomo spara ai tifosi che festeggiano la vittoria ai mondiali di calcio proviene da NewsGo.

Calcio - Mondiali 2018 : Colombia-Giappone - sfida a tutta velocità ad aprire il Girone H : Scatta domani, alle 14, il Girone H per quanto riguarda i Mondiali di Calcio di Russia 2018: il primo match in programma per questo raggruppamento aperto ad ogni eventualità è quello tra Colombia e Giappone. Una sfida davvero molto equilibrata che vede partire con i favori del pronostico, almeno un gradino avanti sia per i bookmakers che per gli addetti ai lavori, i sudamericani. Curiosamente il precedente più recente tra le due squadre è quello ...

Calciomercato - Juve con gli occhi sui Mondiali. Milinkovic-Savic - e non solo - : I bianconeri devono fare i conti con la rassegna iridata: il prezzo del laziale, così come quello di Golovin, rischia di crescere

Esclusiva CalcioWeb – Mondiali Russia - due club sul centrocampista Bjarnason : I Mondiali in Russia stanno regalando importanti indicazioni e colpi di scena, a tenere banco è anche il calciomercato. Si è messa in mostra sicuramente l’Islanda, un calciatore di maggiore talento è il centrocampista Birkir Bjarnason che dopo le esperienze in Italia con la maglia di Pescara e Sampdoria potrebbe tornare nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riporta CalcioWeb l’islandese potrebbe lasciare l’Aston ...