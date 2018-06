Mondiali 2018 in tv | le partite di oggi Orari e dirette

Mondiali 2018 Russia. Egitto - l'appello di Salah : 'Restiamo sempre uniti' : Una straordinaria stagione, con 44 gol totali tra Premier League, Champions League e FA Cup. Il finale, però, non ha premiato Momo Salah, sfortunato sia nell'ultima partita con il Liverpool che con l'...

Mondiali Russia 2018 - il rimpallo di Diego Costa vale alla Spagna il successo contro un coriaceo Iran : Per vincere un Mondiale serve anche qualche colpo di fortuna e un rimpallo giusto al momento giusto può essere decisivo per cambiare i destini della Spagna che, con un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia2018) demolisce il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo in vetta - Diego Costa sale a 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Mondiali Russia 2018 – Mohammadi ma che fai? La rimessa laterale con capriola è un fallimento : figuraccia in mondovisione [VIDEO] : Milad Mohammadi ha deciso di diventare protagonista di Iran-Spagna… ma in negativo! La rimessa (con capriola) del difensore iraniano è un fallimento in mondovisione Nei concitati minuti finali di Iran-Spagna, con la formazione iberica in vantaggio di un gol, la tensione si taglia a fette. L’Iran si riversa tutto in avanti, provando a giocarsi il tutto per tutto: del resto basta una sola giocata per cambiare l’esito di una ...

Mondiali Russia 2018 : Il rimpallo Di Diego Costa vale il successo contro un coriaceo Iran : 1-0 : Per vincere un Mondiale serve anche qualche colpo di fortuna e un rimpallo giusto al momento giusto può essere decisivo per cambiare i destini della Spagna che, con un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia2018) demolisce il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci ...

Pagelle/ Iran-Spagna (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone B) : Pagelle Iran-Spagna (0-1): i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Kazan Arena, per il match del girone B ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:09:00 GMT)

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Furie Rosse vincono 1-0 - Diego Costa abbatte il muro iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

RISULTATI Mondiali 2018 / Classifica gironi A-B : Iran con orgoglio - ma Diego Costa lancia la Spagna! : RISULTATI MONDIALI 2018, la Classifica dei gruppi A e B dopo la seconda giornata: il Portogallo elimina il Marocco, l'Uruguay è agli ottavi (con la Russia), la Spagna batte l'Iran a fatica(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Mondiali 2018 - Spagna batte Iran 1-0 : 21.54 La Spagna raggiunge in vetta del girone B il Portogallo battendo a Kazan con fatica l'Iran (1-0). Per gli iberici un sospiro di sollievo in un girone la cui classifica poteva complicarsi. Gli Iraniani, guidati di Queiroz,alzano un muro in difesa che ingabbia le trame della 'roja'. Nel primo tempo, spagnoli in avanti, ma le occasioni latitano. Nella ripresa buon avvio iberico, miracolo di Beirenvand su Busquets (50'). Poi finalmente il ...

DIRETTA/ Uruguay Arabia Saudita Mondiali 2018 (risultato finale 1-0) : Cavani dove sei? Streaming video e tv : DIRETTA Uruguay Arabia Saudita, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Celeste cerca gli ottavi ai Mondiali 2018 e può volare a punteggio pieno(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Diretta/ Iran-Spagna (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol annullato a Ezatolahi (Mondiali 2018) : Diretta Iran Spagna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, siamo alla 2^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:30:00 GMT)

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : Furie Rosse avanti 1-0 - Diego Costa abbatte il muro iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

DIRETTA/ Iran-Spagna (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Diego Costa! (Mondiali 2018) : DIRETTA Iran Spagna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, siamo alla 2^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:06:00 GMT)

Pagelle/ Iran-Spagna : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone B - primo tempo) : Pagelle Iran Spagna: i voti della partita, con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Kazan Arena, per il match del girone B ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 20:47:00 GMT)