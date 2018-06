Mohair | seta | cashmere e piume bandite da Asos

vanityfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Negli ultimi anni la sensibilità e l’attenzione sempre più forti alla questione animale hanno provocato dei significativi cambiamenti anche nell’industria della moda. Sono tanti i brand che hanno deciso di interrompere la produzione di capi in pelliccia, da Gucci a Versace, passando per Giorgio Armani, ma la strada verso una moda completamente libera dallo sfruttamento animale sembra essere ancora lontana. A essere prese in causa infatti non ci sono solamente le specie che vengono abbattute per pelle e pelliccia, ma anche quelle cone non solo. LEGGI ANCHEGucci, stop alle pellicce A compiere un nuovo, grande passo avanti verso un fashion system senza materiali di derivazione animale ci ha pensato, che nella sua piattaforma vende capi d’abbigliamento e accessori di oltre 850 brand: dopo aver bandito il, lana ricavata dalle capre di razza ...