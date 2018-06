Moda uomo tendenze Estate 2019 | lo sportswear dominerà

La Moda uomo estate 2019 in 4 parole chiave : [leggi anche: Cosa vestiremo nell’estate 2019] New Classic – Classico ma innovativo. Formale ma rilassato. La prima collezione Canali firmata Hyun Wook Lee abbraccia lo stile sartoriale e l’heritage del brand interpretandolo però in un modo personale e contemporaneo. Quattro sale e quattro mood per il nuovo “LUI” Canali: equilibrio, dinamismo, stabilità e ispirazione. Uno stile che è il punto di incontro tra formale e casual, in cui ...

Parigi Moda uomo : il calendario delle sfilate : Dopo Milano Moda Uomo si vola a Parigi per le collezioni primavera/estate 2019. 50 le collezioni presentate quest’anno nella capitale francese. Comprese le prime collezioni disegnate da Virgil Abloh per Louis Vuitton e Kim Jones per Dior Homme, i nuovi direttori creativi delle storiche case di Moda Parigine. Tra i nuovi arrivati, Alyx, di Matthew Williams, che per l’occasione ha cambiato nome in 1017 ALYX 9SM e ha collaborato con ...

Milano Moda uomo – La collezione automobili Lamborghini in esposizione : Una splendida collezione automobili Lamborghini esordisce alla Milano Fashion Week 2018 collezione automobili Lamborghini, in occasione di Milano Moda Uomo, presenta la collezione RTW primavera estate 2019 nello storico Palazzo Gavazzi in via Montenapoleone 23. All’interno della corte una Huracán Performante e una Huracán RWD Coupé accolgono gli ospiti nel mondo Lamborghini. Lo spazio all’interno del palazzo diventa per l’occasione della ...

Milano Moda uomo - «famolo normale» : Essere rassicuranti non può essere considerato un difetto, e tanto meno un limite. Mantenere le promesse e le aspettative neppure. Essere prevedibile, in questo senso, è anzi da ritenere un pregio. E la normalità, per usare questo sostantivo così brutto ma chiaro e definitivo, ha ancora un suo mercato e un pubblico di riferimento. Soprattutto maschile. A guardare quanto andato in passerella nei primi due giorni di Milano Moda Uomo, la tre giorni ...

Dolce e Gabbana - Monica Bellucci e Naomi Campbell in passerella/ Milano Moda uomo : convincerle è stato facile? : Dolce e Gabbana: Monica Bellucci, Marpessa Hennink e Naomi Campbell in passerella. Milano moda uomo, esplorati i nuovi confini del mondo dello spettacolo e non solo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:27:00 GMT)

Milano Moda uomo - Monica e gli altri : S’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. Non è il Conte di Carmagnola di Alessandro Manzoni, ma una metafora letteraria che ben racconta il senso della prima giornata della Settimana (sempre più risicata: i giorni effettivi sono tre) della Moda Uomo di Milano dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2019. LE STAR Sfila a destra una top (di ieri, ma avercene ancora) come Naomi Campbell. Risponde a sinistra una ...

Milano Moda uomo : il calendario delle sfilate : Con la chiusira di Pitti Immagine Uomo, la Moda maschile per la prossima stagione calda è pronta a trasferirsi a Milano per Milano Moda Uomo. Di seguito il calendario con l’elenco delle sfilate – 28 in tutto -, ma spazio anche a presentazioni ed eventi, per un totale di 56 collezioni. VENERDI’ 15 GIUGNO 18:30 ALBERTA FERRETTI Women’s Spring Collections PIAZZA DUomo – SCALONE ARENGARIO 20:30 ERMENEGILDO ZEGNA VIA ...

Bruno Barbieri a Pitti Uomo : «Nella Moda non ci sono mappazzoni» : Non è la prima volta che lo incrociamo a Pitti. E che la moda lo interessi, gli piaccia e sia un ingrediente fondamentale del suo modo di porsi è abbastanza evidente. Bruno Barbieri arriva alla Fortezza da Basso per fare da spalla e complice all’amico imprenditore Alessandro Marchesi, fondatore del brand Memory’s ltd, che ha presentato due nuovi progetti. Il primo: Memory’s recycled, una capsule limited edition dal sapore urban composta da ...

Pitti Immagine Uomo – Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser all’evento di Moda di Firenze [GALLERY] : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono presentati al Pitti Immagine Uomo, la coppia allo stand contro la violenza sulle donne Questa volta non sono stati invitati in veste di testimonial di qualche brand di abbigliamento, bensì come ospiti speciali di un progetto contro la violenza sulle donne presente alla 94esima edizione del Pitti Immagine Uomo. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati special guest allo stand dell’associazione ...

Pitti Immagine Uomo - Iannone all’evento di Moda fiorentino [GALLERY] : Andrea Iannone in uno stand del Pitti Immagine Uomo, il pilota a suo agio anche fuori dalle piste di MotoGp Andrea Iannone, grazie alla popolarità acquisita per il suo talento sulle due ruote e per la sua vita privata, è stato convocato al Pitti Immagine Uomo come testimonial. Il pilota di MotoGp alla 94esima edizione dell’evento di moda di Firenze ha presenziato allo stand del brand ‘Come des Fuckdown’, che il motociclista ...

Pitti Immagine Uomo : Firenze torna capitale della Moda : Attesa per l'inaugurazione delle due nuove sale di Gucci Garden e per la nuova sezione espositiva I go out, dedicata al mondo dell'outdoor. Guest Nation sarà la Georgia, ma sul Pitti si faranno ...

Pitti Uomo : a Firenze la Moda maschile per l'estate 2019 : In un momento delicato per l'economia e per la politica italiane, l'apertura dell'edizione n.94 di Pitti Immagine Uomo arriva a portare una ventata d'ottimismo, o meglio, di volontà di operare un cambiamento reale che non si ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo nel 2017 (+3 - 4%) (3) : (AdnKronos) – Sempre restando in ambito Ue, la Spagna, dopo l’incremento double-digit (+15,4%) sperimentato nel 2016, cresce del +3,9%. Guardando ai primi 15 mercati di sbocco, i Paesi Bassi segnano, invece, un decremento pari al -1,4%, mentre pur su valori più modesti, crescono le vendite sia in Austria (+13,5%) sia in Belgio (+4,2%) e Grecia (+5,7%). Passando ora all’esame delle aree extra-Ue, si registra una crescita dei ...