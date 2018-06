romadailynews

Mocci (FI): Camping River, spostamento a Cesano un errore

(Di giovedì 21 giugno 2018) Roma – Giuseppe, Consigliere di Forza Italia in Municipio Roma XV, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Se e’ vero il proverbio dialettale laziale ‘Quanno tona, in quarche parte piove’ allora iniziamo a preoccuparci. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la maggioranza a Cinque Stelle che governa il XV Municipio sta pensando di spostare i moduli abitativi del campo rom di via Tenuta Piccirilli su un terreno comunale di”. Grave“Sarebbe un fatto molto grave. E’ una scelta sbagliata, da contrastare con forza. Perché il M5S continua a pensare alla periferia di Roma come pattumiera della città”. “Ma soprattutto – spiega il consigliere- perché verrebbe disatteso l’indirizzo politico dato dal Consiglio municipale lo scorso 12 giugno. Infatti, ricordiamo alla maggioranza che proprio ...