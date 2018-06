Mitsubishi - Al volante della Outlander Phev

quattroruote

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il restyling è consistente, ma va oltre le apparenze. Infatti, incide solo lievemente su alcuni dettagli esterni e sulla presentazionebitacolo dellibrida plug-in, ma si propaga sotto la carrozzeria. un aggiornamento che evolve il carattere di questa, che arriverà in Italia verso la finenno in allestimenti e prezzi da definire.Lefficienza poggia su nuovi elementi. Il lifting sottocutaneo si basa sulladozione di un motore di 2.4 litri a ciclo Atkinson da 135 CV con 211 Nm di coppia al posto di quello a ciclo Otto di 2 litri con 121 CV, di ununità elettrica posteriore che diversamente dallanteriore adesso sviluppa 95 invece che 82 CV e da un generatore più vigoroso per ricaricare le batterie agli ioni di litio, ora da 13,8 anziché da 12 kWh. Per rifornirle completamente dalla rete domestica occorrono 4 ore, mentre bastano 25 minuti per rabboccarle all80% ...