Ministro Salvini | è ora di dire la verità sui soldi della Lega

“Ora occupiamoci di lui…”. Salvini contro Saviano : cosa vuole fare il Ministro : Immigrazione, tema caldissimo. Matteo Salvini è tornato a parlarne ai microfoni di Agorà , su Rai3. Come riporta Il Giornale, il ministro degli Interni illustra il vertice Ue di domenica prossima e fissa dei paletti chiari: “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no. Sulla carta son tutti ...

Papà - Ministro - leader - selfista I mille volti di Salvini sui social E rilancia sulla pace fiscale : Dalla pagella ai capelli e ai Casamonica il viceleader si presenta come padre, ministro,m leader politico e polemista

Matteo Salvini contro il Ministro Tria : 'Non crede nelle nostre riforme' : Troppo in linea di continuità con il suo predecessore Pier Carlo Padoan . Per questo Matteo Salvini attacca il ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'Sembra quasi che non creda troppo al contratto', avrebbe confidato il ministro dell'interno ai suoi mentre parlava in aula sul Documento di programmazione economica e ...

Rom - Speranza (LeU) : “Ho deciso di denunciare il Ministro Salvini per istigazione all’odio razziale. Fermare la deriva” : Roberto Speranza, deputato di Liberi e Uguali, ha annunciato alla Camera dei Deputati di aver deciso di “denunciare Matteo Salvini, in base alla legge Mancino, per istigazione all’odio razziale. Si è superato il limite. Non bastano le parole, servono azioni concrete per Fermare la deriva. Una denuncia è la direzione per arginarla”. Il riferimento di Speranza è alla dichiarazione del ministro dell’Interno di voler ...

Caserta - spari contro immigrati al grido “Salvini - Salvini!”/ Replica Ministro : “notizia dai centri sociali..” : Caserta, immigrati feriti: "spari al grido di Salvini, Salvini". Ultime notizie: vicenda risale all'11 giugno 2018, i gestori dello Sprar parlano di tre responsabili. La Replica del ministro(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Padellaro al Ministro Bonafede (M5s) : “Salvini continua a fare il leader della Lega. Un danno al governo e voi state zitti” : “Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, ...

Ma Giovanni Tria lo sa di essere il Ministro del governo Salvini-Di Maio? : Le prime dichiarazioni del titolare dell'Economia sono state rassicuranti. Ma smentiscono tutto quello che c'è scritto sul contratto tra Lega e 5 Stelle. Ora il punto è capire chi detta la linea

Matteo Salvini - il sondaggio sui campi rom : l'80% degli italiani sta con il Ministro dell'Interno : Non c'è solo il sondaggio Swg per La7, quello che fotografa la Lega primo partito, a rendere felice il Carroccio. Un'altra rilevazione, questa volta di AnalisiPolitica , la documentazione è su ...

Rom - il Ministro Salvini ha ragione Via chi non rispetta le regole Lettera di un giovane imprenditore : A volte conviene gettare lo sguardo al di là del confine ad esempio in Francia, non tanto per imparare i metodi di integrazione e costruzione di una società multiculturale (che anzi là sono drammaticamente falliti), quanto per fare nostra Segui su affaritaliani.it

Salvini-Di Maio - la crepa sui rom Il Ministro : «Serve un censimento» Replica M5S : «E' incostituzionale» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Rom - sinistra assedia Salvini. Saviano : "Ministro di crudeltà" : Come nel caso dei migranti, anche sui caso rom il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha tutti contro. Nessuno escluso. Contro il suo annuncio di fare un "censimento dei nomadi" si è scagliato Enrico Mentana durante il tg delle 20, ma affondi sono arrivati soprattutto dai soliti Saviano e Laura Boldrini e dal resto della sinistra italiana."Oggi - ha scritto Saviano su Facebook - qualcuno, con grandi responsabilità di governo, ha parlato senza ...

"Salvini come Hitler" - l'ex consigliere regionale insulta il Ministro : 'Salvini è una merda come Hitler'. Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini . l'ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva , eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del Ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

