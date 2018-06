Milano | stalker antisemita denunciato | assillava membro della comunità ebraica

Blastingnews

(Di giovedì 21 giugno 2018) Uncomunita'è stato per molto tempo vittima di uno. Quest'ultimo avrebbe più volte intonato brani fascisti e fatto il saluto romano davanti all'uomo di origine giudaica tra piazza Piemonte e corso Vercelli, a. Non finisce qui: loavrebbe rivolto offese di stampoin pubblico. Stanco di quei gesti e delle continue offese, il componentecomunita'ha sporto denuncia e gli agenti hanno prontamente provveduto a denunciare loVIDEO, un 73enne con problemi di alcol e con precedenti per truffa e bancarotta fraudolenta. La Polizia ha fermato il 73enne, conosciuto per essere un grande scommettitore sulle corse di cavalli, all'ippodromo.ammette le vessazioni Il componentecomunita'ha riferito che, in un'occasione, loavrebbe fatto il saluto romano e, prima di ...