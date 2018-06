Milan | viaggio segreto di Fassone e Han Li a Londra | il club rossonero prepara un asso

Viaggio tra le roulotte di Milano - dove vivono i rom : “Siamo nell’Ue - non ci caccerete” : «Me lo ricordo il censimento di dieci anni fa voluto da Berlusconi e Maroni. E se lo ricorda anche mio padre, sopravvissuto nel 1945 al lager di Tossicia in Abruzzo. Eravamo io, lui e altri quaranta di noi nel campo di via Impastato a Rogoredo. Arrivarono settanta poliziotti e carabinieri in assetto di guerra. Non si poteva entrare. Non si poteva...

(A Milano) un viaggio di gusto nel cuore della Boemia : Angelo Poretti fece tappa in Boemia intorno alla metà dell’800. Trovandosi lì per affari, ne approfittò per imparare l’arte della birra attraverso ricette e tecniche utilizzate negli stili birrari tipici dell’Europa Centrale. Al suo ritorno in Italia, fece fruttare le sue conoscenze fondando il famoso birrificio e introducendo proprio lo stile Bohemian Pilsner. LEGGI ANCHELe ricette di maggio: 3 idee primaverili a base di pesce e verdure Oggi, ...

Viaggio di nozze a Milano - sposini derubati in hotel : rubati 200mila euro : La luna di miele ha un sapore amarissimo per due sposini che hanno scelto un hotel di lusso di Milano per trascorrere i giorni più belli. La coppia, arrivata dall'Iran insieme ad altri familiari, ...

Milano. Viaggio nei quartieri ERP : prima tappa San Siro : Il senatore Franco Mirabelli ha visitato il quartiere San Siro di Milano e ha avuto un incontro con il Comitato

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di viaggio CartOrange diventano un caso di studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...