MILAN | CHI È IL NUOVO SOCIO? Goldman | Stanley e Lynch in prima fila

Calciomercato Inter - clamoroso interesse per Suso : il MILAN chiede in cambio un big nerazzurro : L’Inter ha messo gli occhi su Suso, incontrando l’agente del calciatore per chiedere informazioni sulla fattibilità dell’operazione: i rossoneri chiedono Brozovic o Perisic Una clamorosa ipotesi di mercato prende corpo sull’asse Inter-Milan, i nerazzurri infatti hanno messo gli occhi su Suso. C’è già stato un incontro tra Ausilio e l’agente del calciatore Lucci, utile a capire la fattibilità di ...

MILAN - chi è il nuovo socio?/ Spunta scenario alternativo : cessione immediata della maggioranza : Milan, chi è il nuovo socio? Viaggio a Londra della dirigenza rossonera, non è da escludere la possibile cessione immediata della maggioranza delle quote(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:15:00 GMT)

MILAN-Uefa - slitta la sentenza : resta altissimo il rischio di una esclusione dalle Coppe : Se un anno fa di questi tempi l'attesa era solo per i nuovi acquisti, 365 giorni dopo tutto ruota intorno ad una sentenza. Che diventerà comunicato. Che sarà lo spartiacque dell'estate rossonera. La ...

Borsa : MILANo chiude a +0 - 16% : ANSA, - Milano, 20 GIU - Piazza Affari chiude lieve in rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,16% a 22.120 punti.

Chi è Iain Mattaj - primo direttore dello Human Technopole di MILANo : ... oncogenomica, neurogenomica, genomica agroalimentare e nutrizionale, scienza dei dati, scienze computazionali della vita, analisi decisioni e società; materiali innovativi e dispositivi. Nelle ...

Alberto Fortis - 40 anni dopo MILANo - Vincenzo e i romani 'Ora sono loro a chiedermela' - Musica - Spettacoli : Alberto Fortys. Il gioco di parole è piaciuto al cantautore, quando ha dovuto scegliere come celebrare il quarantesimo anniversario del disco d'esordio e che porta il suo nome. Uno dei debutti più ...

DONNARUMMA FA L'ESAME DI MATURITÀ/ MILAN - portiere teso : più a suo agio tra i pali o tra i banchi? : DONNARUMMA, fa L'ESAME di MATURITÀ: niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” del Milan. Cosa è cambiato rispetto all'estate scorsa e al rinvio che fece tanto discutere(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:22:00 GMT)

MILAN - entro venerdì la sentenza Uefa : ecco cosa rischiano i rossoneri : C'è pessimismo: si dà per certa l'esclusione dall'Europa League. E se fossero due le stagioni senza coppe? Atteso l'appello al Tas di Losanna

Senegalese ucciso in strada a MILANo : 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” : Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Continua a leggere L'articolo Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” proviene da NewsGo.

Tribunale di MILANo - il pg chiede che Fabrizio Corona torni in carcere : ''Ha diffamato le toghe'' : L'ex fotografo dei vip nei giorni scorsi se l'era presa con il pg e con il sostituto pg usando frasi come: "Non ha capito un c....'.

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato MILAN - occhi su Colombia-Giappone e Polonia-Senegal : Calciomercato Milan – Il Milan è in Russia per seguire con molta attenzioni i Mondiali del 2018, l’intenzione di Gattuso e Mirabelli è quella di non sbagliare le mosse per la prossima stagione e costruire una squadra molto competitiva. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb occhi puntati su Colombia-Giappone, l’obiettivo è Falcao anche se la momento il calciatore in pole per l’attacco rossonero può essere ...

MILANO - NEONATA MUORE SOFFOCATA DA UN TAPPO/ Bambina di 7 mesi - aperta inchiesta : la ricostruzione : MILANO, NEONATA MUORE SOFFOCATA da un TAPPO, la piccola di 7 mesi morta in poche ore: aperta un’inchiesta. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 7:00 di ieri mattina(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Bimba di sette mesi muore a MILANo dopo aver ingerito un tappo : la procura apre un'inchiesta : Il pm ha disposta l'autopsia e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti devono verificare se ci sono state negligenze da parte dei genitori

MILANo : polizia sequestra 4 - 6 chili di hashish in un box - un arresto : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha arrestato un 24enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti e ha sequestrato 4,6 chili di hashish. L'indagine degli agenti del Commissariato Centro si inserisce nel filone che ha già portato, lo scorso 4 giugno, all'arresto di 22 pers