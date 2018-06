Migranti | Paesi Visegrad e Vienna | ok protezione frontiere esterne Ue

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui Migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Migranti : qual è l'impatto economico e fiscale sui paesi europei di accoglienza? : In un momento in cui il tema dell'immigrazione è particolarmente caldo, con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che fa la voce grossa contro l'Europa , Leggi QUI, , spunta uno ...

Migranti, bozza Ue: ridurre arrivi e movimenti tra i Paesi membri | Ma l'Italia si infuria

Migranti - bozza Ue : 'Ridurre arrivi e movimenti fra i paesi' : 'Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea' con la 'riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione', attraverso una serie di misure e proposte, ma anche 'una forte necessità ...

Migranti - la bozza Ue : «Ridurre gli arrivi e i movimenti tra Paesi dell’Unione» : Messaggio del Colle per la Giornata mondiale dei rifugiati: «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza». Il ministro Toninelli: «Mai chiusi i porti»

Migranti - l'Europa alla resa dei conti : domenica vertice a sette ma domani tocca ai Paesi di Visegrad : Il summit servirà per preparare la strada a una soluzione operativa da approvare al Consiglio europeo del 28 e 29

Migranti - calo flussi verso Paesi Ocse : ANSA, - PARIGI, 20 GIU - "Per la prima volta dal 2011, i flussi migratori verso i Paesi dell'Ocse sono in leggera diminuzione, con l'ingresso di circa 5 milioni di Migranti permanenti nel 2017 , ...

Trump: "Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti"

Conte a Parigi per vedere Macron. L’idea : gli hotspot nei paesi dei Migranti | : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi

Caso Migranti - Macron-Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma 'Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...