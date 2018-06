ilfattoquotidiano

: Migranti, truffa sull’accoglienza a Benevento: 5 arresti e 36 indagati. Tra loro due dipendenti pubblici e un carab… - fattoquotidiano : Migranti, truffa sull’accoglienza a Benevento: 5 arresti e 36 indagati. Tra loro due dipendenti pubblici e un carab… - Anchois0 : RT @poliziadistato: Benevento operazione congiunta con @_Carabinieri_ 5 arresti e 36 indagati per comportamenti illeciti riguardanti la ge… - sernam22 : RT @poliziadistato: Benevento operazione congiunta con @_Carabinieri_ 5 arresti e 36 indagati per comportamenti illeciti riguardanti la ge… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un “sistema criminale” per lucrare sulle assegnazioni pilotate deie sul sovraffollamento dei centri di accoglienza. Messo in piedi, fra gli altri, da un dipendente della Prefettura di, da un funzionario del ministero di Giustizia e da un carabiniere. In totale cinque persone sono finite aglidomiciliari su decisione del gip della procura campana, mentre altre 36 risultano indagate. Le accuse sono diai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode in pubbliche forniture, corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio. A condurre le operazioni la polizia di, i carabinieri del Nucleo investigativo e del Nas di Salerno. L’indagine è partita nel novembre 2015 sulla base di un esposto che ha permesso di fare luce su questo sistema criminale. Nel mirino della procura la gestione dei centri di accoglienza per ...