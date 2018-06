Migranti | Toninelli e Salvini contro Lifeline | ' Opera fuori regole'

L'ong Lifeline soccorre 300 Migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...

Mattarella : «Migranti - la Ue aiuti l'Italia» Toninelli : non abbiamo mai chiuso i porti : Messaggio del Quirinale in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati . «L'Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza»

Mattarella : «L'Europa non la lasci sola l'Italia sui Migranti». Toninelli : mai chiusi i porti : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Aquarius - Toninelli : "Nessun atto formale di chiusura dei porti - mancava l'ok di Salvini a far sbarcare i Migranti" : "Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani, ma è stata raccolta la disponibilità manifestata all'apertura del porto di Valencia da parte del governo spagnolo". Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time alla Camera parlando della vicenda dell'Aquarius, la nave con 629 migranti rimasta per 8 giorni in mare prima di attraccare nello scalo spagnolo. "Dopo aver ...

Migranti - Toninelli : "Non vogliamo potenziare Frontex - se poi li portano comunque tutti in Italia" : Il ministro dei TrasportiDanilo Toninelli in visita alla Guardia Costiera torna sulla questione dei salvataggi in mare: "potenziare Frontex significa far sbarcare sempre qui tutti i richiedenti asilo. Bisogna andare sulla terraferma, sui paesi di transito, perché quando parte un barcone le persone stanno già rischiando la morte".

Migranti - Olanda risponde a Toninelli : 'Non si tratta di nostre Ong' : "Non si tratta di Ong olandesi, né di imbarcazioni registrate in Olanda. Anche il governo dei Paesi Bassi è preoccupato per l'attività delle Ong nell'area di ricerca e salvataggio libica, in ...

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due ong. Toninelli : "L'Olanda richiami le sue navi che violano codice di condotta" : I Migranti dell'Aquarius stanno per sbarcare in Spagna e così il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo una settimana può cambiare obiettivo. Questa volta sono due ong tedesche che operano davanti alla costa della Libia con navi con bandiera olandese, Lifeline ("La linea della vita", in inglese) e Seefuchs ("Volpe del mare", in tedesco). Torna l'hashtag #chiudiamoiporti, torna l'ormai consueto ...

Migranti - Salvini e Toninelli contro Olanda/ Ultime notizie : "Richiami le navi Ong Lifeline e Seefuchs" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: "Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio

Migranti - Toninelli : 'Verso il recupero di altri 500 naufraghi' : "La nostra Guardia costiera ha risposto alle chiamate provenienti da quattro imbarcazioni e sta andando a recuperare circa 500 naufraghi nel mare libico". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, ...

Migranti - Danilo Toninelli : "Continueremo a salvare vite - ma ci sono 23 Paesi sul Mediterraneo - non può farlo solo l'Italia" : "L'Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma. Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l'Italia sia l'unica a farsi carico di questa emergenza", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in relazione al caso Aquarius e al tema dell'accoglienza dei Migranti da parte dell'Italia.

Migranti : Toninelli - Italia non vuole più agire da sola : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – "Minniti ha fatto qualcosa ma lo ha fatto da solo. Ora l'Italia non vuole più agire da sola. Andremo a chiedere agli altri paesi di assumersi le loro responsabilità". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su radio 105.

Migranti : Toninelli - chi ha speculato trovi altro lavoro : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – "Con noi basta: chi ha speculato con il business dell'immigrazione, cerchi un altro lavoro". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105.