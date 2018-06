Migranti | sul Manifesto i nomi delle 34mila persone morte cercando di raggiungere l’Europa

Migranti - PREMIER CONTE SULLA BOZZA UE/ “Ho sentito la Merkel - sarà accontanata”. Esultano Salvini e Di Maio : MIGRANTI, il PREMIER CONTE SULLA BOZZA Ue: “sarà accantonata”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Migranti - il Premier Conte sulla bozza Ue : “Sarà accantonata”/ Salvini minaccia : “O la cambiano o diciamo no” : Migranti, il Premier Conte sulla bozza Ue: “Sarà accantonata”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:46:00 GMT)

Migranti - Merkel chiama Conte : “Mi ha detto che bozza Ue sarà accantonata. Sul tavolo a Bruxelles la proposta italiana” : “Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà ...

Il rapporto Ocse sui Migranti nel mondo : i dati sull'Italia : Nell'ultimo anno gli arrivi nel nostro paese sono calati del 34%, aumentano le richieste d'asilo e gli italiani all'estero

Migranti - truffa sull’accoglienza a Benevento : 5 arresti e 36 indagati. Tra loro due dipendenti pubblici e un carabiniere : Un “sistema criminale” per lucrare sulle assegnazioni pilotate dei Migranti e sul sovraffollamento dei centri di accoglienza. Messo in piedi, fra gli altri, da un dipendente della Prefettura di Benevento, da un funzionario del ministero di Giustizia e da un carabiniere. In totale cinque persone sono finite agli arresti domiciliari su decisione del gip della procura campana, mentre altre 36 risultano indagate. Le accuse sono di truffa ...

Migranti - lucravano sull’accoglienza/ Ultime notizie - 5 arresti a Benevento : coinvolti funzionari pubblici : Migranti, lucravano sull’accoglienza, Ultime notizie, 5 arresti a Benevento: coinvolti anche degli importanti funzionari pubblici della zona. Sfruttavano i Migranti per ottenere denari(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:19:00 GMT)

Migranti - è scontro Italia-Ue. Cosa prevede la bozza europea sulle frontiere : Nella bozza europea pressing sui movimenti interni e Frontex come polizia di confine: dura reazione italiana, Salvini attacca sui contributi finanziari all’Europa...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 giugno : Svolta governo. Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la “paga” per chi li assisteTagli ai fondi per i Migranti : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all’accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): “Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti” di A. Man. To. Ro. Operazione Lavatrice di Marco Travaglio Se la Rai fosse un acquario o un rettilario, varrebbe la pena di pagare il biglietto e sedersi lì davanti in osservazione, per godersi uno spettacolo che ...

La nuova sfida europea sulle tracce dei Migranti dispersi : Italia, Grecia, Cipro e Malta lanciano cooperazione sostenuta da International Commission on Missing Persons

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui Migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Le storie dei Migranti sulla Diciotti tra lacrime e giochi : Pozzallo , askanews, - Bambini che riescono a trasformare in gioco anche il viaggio su una nave militare e persone commosse fino alle lacrime per il sollievo di avercela fatta e per la sensazione di ...

Migranti - il Boss : Trump disumano Repubblicani divisi sulla soluzione : Un fuori copione nel concerto di ieri sera a Broadway in difesa dei bambini strappati ai Migranti al confine con il Messico. «Per 146 spettacoli la scaletta è stata più o meno sempre la stessa, ma questa sera ci vuole qualcosa di diverso» ha scandito Bruce Springsteen dal palco del Walter Kerr Theatre. Definendo «disumana» la ...

Migranti - archiviata l'inchiesta sulla Ong : «Il soccorso in mare non è reato» : Nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il Gip di Palermo accoglie la richiesta della Procura antimafia: l'assistenza a Migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge Minacce e torture in Libia, condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti " Msf, stop dopo le minacce: chi e perché vuole fermare i volontari"

Migranti - un libro sull’inferno della Libia : “Non lasciamoli soli”. Gli autori : “Storie di persone non di numeri” : E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovo libro di Chiarelettere editori, ‘Non lasciamoli soli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro riporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che ...