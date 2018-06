Migranti | scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere»

Migranti - scontro con Merkel e Macron : Francia e Germania a bruxelles proporranno di rimandare i profughi nei paesi di primo ingresso. Il premier Conte sposa la linea dura sostenuta dal Viminale: «La bozza Juncker è insostenibile, così non la firmo»

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui Migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Migranti : scontro in casa Cinquestelle - Gelarda contro Forello 'Parla a titolo personale' (2) : (AdnKronos) - Ma Gelarda si spinge fino a consigliare al capogruppo Forello di lasciare il Movimento. "Qualora non ritenga di potere più svolgere il ruolo da portavoce nel rispetto delle intese e della volontà degli elettori può, forse dovrebbe, lasciare il M5S -afferma-. Prendo pertanto le distanze

Migranti : scontro in casa Cinquestelle - Gelarda contro Forello 'Parla a titolo personale' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Nelle sue recenti esternazioni riguardo l’operato del ministro Salvini, e quindi del governo Cinque stelle-Lega il collega Forello evidentemente non esprime la posizione del M5S e parla a titolo personale. Il Movimento di Palermo è fedele al contratto di governo. Abbi

Germania - scontro al governo sui Migranti : Seehofer vuole la linea dura : Andrea Nahles ha definito come inopportuni 'spettacoli teatrali a scopi elettorali', le discussioni in parlamento fra Cdu e Csu sul nodo migranti. E lo stesso leader socialdemocratico ha ribadito che ...

Sui Migranti scontro senza precedenti in Germania : il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo : La crisi politica sull'immigrazione che sta affrontando in queste ore l'Unione cristiano-sociale tedesca e che rischia di trascinare con sé tutto il Governo Merkel IV fotografa plasticamente la distanza siderale tra i buoni propositi espressi a parole nei consessi dell'Unione Europea e le feroci divisioni che si celano all'interno dei singoli Paesi membri. La Germania, motore dell'Ue, non fa eccezione. Il ministro dell'Interno Horst ...

Scontro sui Migranti : spezzeremo le reni alla Francia? - : Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha già annunciato che non andrà a Parigi per incontrare il ministro francese Le Maire, come. previsto

Scontro tra populismi sulla pelle dei Migranti : Macron attacca Salvini per colpire Le Pen - fingendo superiorità etica sull'immigrazione : Una guerra tra populismi, italiano e francese, sulla pelle dei migranti. Da un lato, Matteo Salvini, sempre più dominus del governo gialloverde e 'guastatore' delle diplomazie europee. Dall'altro lato, Emmanuel Macron, che non ha una superiorità etica da rivendicare in tema di accoglienza, basti guardare i punti caldi di frontiera come Ventimiglia o Calais. Eppure il presidente francese rintuzza gli attacchi di Salvini, non si ...

Migranti : è scontro tra Italia e Francia - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca' : E c'è stata una telefonata in un ''clima cordiale'' tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il suo omologo francese Bruno Le Maire dopo la decisione del primo di annullare l'incontro odierno ...

Migranti - scontro tra Italia e Francia. Conte : 'Senza scuse di Macron non parto'. Tria cancella la visita a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. La decisione del ministro Italiano arriva dopo gli ultimi sviluppi ...

