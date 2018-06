Migranti | Salvini | “O Ue cambia le regole | o diciamo no”

Migranti - ira Salvini : "Se andiamo a Bruxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri Migranti allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio". L'ira di Salvini ...

Matteo Salvini : “Ue ci vuole mandare altri Migranti - ma non ci imporrà accordo già scritto” : Matteo Salvini, intervenuto a Porta a Porta, ha ribadito che il premier Conte non andrà a Bruxelles per ratificare una bozza della riforma di Dublino imposta dagli altri Paesi.Continua a leggere

Redgrave - su Migranti Salvini impari : ANSA, ROMA 20 GIU - "Non so cosa muove Salvini, non sono certo una psicologa. Spero solo sia aperto ad imparare quello che non sa, ma una cosa è certa non sono affatto d'accordo con quello che sta ...

Migranti - lo strappo di Salvini : 'Conte non vada a Bruxelles' : 'Se andiamo a Bruxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri Migranti allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio'. Così a Porta a ...

Salvini : no bozza preparata sui Migranti : 21.03 Se al vertice di domenica a Bruxelles "andiamo per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi meglio risparmiare i soldi del viaggio". Così Salvini a Porta a Porta. Con la bozza che circola "pensano di mandare altri (migranti) invece di aiutarci e in cambio faranno i centri raccolta fuori Ue" "Sostegno a Conte. Siamo secondi per contributi all'Ue e per migranti accolti, perciò Parigi e Berlino non dettino legge a loro ...

Salvini : «Alcune Ong sono come degli avvoltoi in cerca di Migranti» : Il ministro degli Interni Salvini interviene a Porta a Porta e ne ha per tutti. Con le Ong: « So che ci sono alcune procure che indagano sulle ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di ...

Su Europa e Migranti Conte s'allinea a Salvini : "Noi non andiamo lì a firmare un accordo già deciso". Mentre escono le anticipazioni della bozza Ue in vista dell'incontro informale di domenica, che prefigurano la sostanziale messa in carico all'Italia dei migranti di "secundary movements", da Palazzo Chigi filtra irritazione. Ormai è un asse di fatto: sul fronte europeo ormai il governo Giuseppe Conte condivide la linea dura professata dalla Lega. Mentre Matteo Salvini lo ...

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...

Salvini : «Migranti - 800 morti colpa di buonisti e scafisti. Ue cambi o rivediamo i finaziamenti» : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto, durante l'incontro con il vicepremier e con il ministro dell'Interno austriaci, a chi gli chiedeva cosa succederà...

