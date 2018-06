Migranti | Salvini | nave ong vada in Olanda

L'ong Lifeline soccorre 300 Migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...

Migranti - nave Ong soccorre 400 persone. Salvini : 'Non toccheranno suolo italiano'. Scontro con la Ue : Sul fronte Migranti si apre un nuovo caso. Una nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 Migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche e i soccorritori hanno ...

Migranti - SALVINI : “CONTE A BRUXELLES - MA UE CAMBI”/ Avramopoulos : “Italia ha ragione a chiedere nuove regole” : MIGRANTI, Matteo SALVINI: “L’Unione Europea deve cambiare le regole, altrimenti diciamo no”. Dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate ieri in occasione del programma Agorà(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Migranti e Rom - così Salvini ha superato Di Maio e M5S : 3 Sono bastate poco settimane a Matteo Salvini [VIDEO] per cancellare dubbi e perplessita' sugli equilibri del nuovo governo. Il leader del Carroccio ha risposto con i fatti ai molti che prevedevano una sua normalizzazione. Anzi, Salvini ha accelerato proprio sui suoi cavalli di battaglia da campagna elettorale dimostrando una fermezza coerente e sorprendente. Sul tema dell’immigrazione il neo vicepremier era stato chiaro fin ...

Lega padrona : metà elettori Pd favorevoli alla linea dura di Salvini sui Migranti (Ixè) : La linea dura del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], in materia di immigrazione raccoglie il favore del 72% degli italiani. Ma il dato più inaspettato è che anche la meta' circa degli elettori Pd appoggia il leader della Lega sulla questione della crisi migratoria. Non solo, perché, secondo gli ultimi sondaggi effettuati dall’istituto Ixè, pubblicati sull’Huffington post il 19 giugno scorso, il partito del vicepremier e titolare del ...

Migranti : Conte e Salvini contro Bozza UE - no all'Italia punto di approdo e campo profughi : Ancora cortina di ferro del Governo italiano sul tema Migranti. Conte e Salvini si dichiarano molto irritati se il dossier, Contenente i temi da affrontare durante il Summit Europeo del 28 e 29 giugno, fosse confermato. Tanto che durante la giornata Conte si è messo in contatto con alcuni capi di Stato e di governo europei e con cancellieri stranieri per cercare di ridiscutere le priorità dei temi da affrontare e di arrivare a un compromesso. ...

Migranti - Salvini : “O Ue cambia le regole - o diciamo no. Rivedremo anche la protezione umanitaria” : “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no”. Così Matteo Salvini durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “Sulla carta sono tutti d’accordo con noi, vediamo se dalle parole passerà ai fatti. Conte ha il totale sostegno per andare a discutere qualcosa di utile per il nostro ...

