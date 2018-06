Migranti | Salvini | Conte andrà a Bruxelles | o regole cambiano o diciamo no

Fico bacchetta il deputato di Fdi (e Salvini) : "I Migranti non fanno la pacchia" :

Salvini : 'Sui Migranti o l'Ue cambia regole o diciamo no' : "Il ministro dell'Economia fa il suo mestiere, ma noi rispettando i vincoli chiederemo più margine all'Ue per fare flat tax e reddito cittadinanza". Così Matteo Salvini ad Agorà su Rai Tre.

Migranti : Conte e Salvini contro Bozza UE - no all'Italia punto di approdo e campo profughi : Ancora cortina di ferro del Governo italiano sul tema Migranti. Conte e Salvini si dichiarano molto irritati se il dossier, Contenente i temi da affrontare durante il Summit Europeo del 28 e 29 giugno, fosse confermato. Tanto che durante la giornata Conte si è messo in contatto con alcuni capi di Stato e di governo europei e con cancellieri stranieri per cercare di ridiscutere le priorità dei temi da affrontare e di arrivare a un compromesso. ...

Migranti - Salvini : “O Ue cambia le regole - o diciamo no. Rivedremo anche la protezione umanitaria” : “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no”. Così Matteo Salvini durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “Sulla carta sono tutti d’accordo con noi, vediamo se dalle parole passerà ai fatti. Conte ha il totale sostegno per andare a discutere qualcosa di utile per il nostro ...

Tagli ai fondi per i Migranti : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all'accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): "Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti"

Redgrave - su Migranti Salvini impari : ANSA, ROMA 20 GIU - "Non so cosa muove Salvini, non sono certo una psicologa. Spero solo sia aperto ad imparare quello che non sa, ma una cosa è certa non sono affatto d'accordo con quello che sta ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Salvini : «Alcune Ong sono come degli avvoltoi in cerca di Migranti» : Il ministro degli Interni Salvini interviene a Porta a Porta e ne ha per tutti. Con le Ong: « So che ci sono alcune procure che indagano sulle ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di ...