Migranti | Paesi Visegrad non saranno a summit domenica

Migranti : qual è l'impatto economico e fiscale sui paesi europei di accoglienza? : In un momento in cui il tema dell'immigrazione è particolarmente caldo, con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che fa la voce grossa contro l'Europa , Leggi QUI, , spunta uno ...

Migranti - calo flussi verso Paesi Ocse : ANSA, - PARIGI, 20 GIU - "Per la prima volta dal 2011, i flussi migratori verso i Paesi dell' Ocse sono in leggera diminuzione, con l'ingresso di circa 5 milioni di Migranti permanenti nel 2017 , ...

Conte a Parigi per vedere Macron. L’idea : gli hotspot nei paesi dei Migranti | : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi

Migranti - Danilo Toninelli : “Continueremo a salvare vite - ma ci sono 23 Paesi sul Mediterraneo - non può farlo solo l’Italia” : "L’Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma. Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l’Italia sia l’unica a farsi carico di questa emergenza", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in relazione al caso Aquarius e al tema dell'accoglienza dei Migranti da parte dell'Italia.Continua a leggere