Migranti | nave Ong soccorre 400 persone Salvini | ' Non toccheranno suolo italiano'

Migranti : Salvini - nave ong vada in Olanda : La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 Migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche. I soccorritori hanno chiesto aiuto alla guardia costiera italiana o ...

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel naufragio : tra loro una donna incinta e una mamma con neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...

Pozzallo - sbarcati dalla nave Diciotti 509 Migranti | Superstiti : "Sono oltre 70 i dispersi nel naufragio" : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sarebbero oltre 70 idispersi del naufragio del gommone avvenuto la settima scorsa al largo della Libia

