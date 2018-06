MIGRANTI | MERKEL CHIAMA CONTE | “BOZZA UE ACCANTONATA” Donald Tusk prepara proposta di

Merkel chiama Conte sui MIGRANTI : 'La bozza Ue verrà messa da parte' : Il premier Giuseppe Conte è soddisfatto, raccontano a Palazzo Chigi, per il punto messo a segno con la cancelliera Angela Merkel . Pronta ad 'accantonare' la bozza messa a punto in vista del vertice ...

La partita di Sebastian Kurz sui MIGRANTI insidia Merkel : Angela Merkel ad Amman in Giordania insiste su una Germania che «deve rimanere un paese aperto» dove già un profugo su quattro lavora anche se

MIGRANTI - Di Maio : bene Merkel su bozza testo che verrà rivista : Lussemburgo , askanews, - "Vedere la cancelliera Merkel dire che quel testo sarà rivisto e non ci sarà nessun testo precompilato da accettare domenica è un segnale di rispetto nei confronti di un ...

Merkel a Conte : “La bozza Ue sui MIGRANTI sarà accantonata”. Botta e risposta Macron-Di Maio : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...