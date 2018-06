: Migranti, Merkel chiama Conte: bozza Ue sarà accantonata #Migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, Merkel chiama Conte: bozza Ue sarà accantonata #Migranti - masechi : ??I tempi cambiano. Macron sostiene Merkel sui respingimenti: 'I migranti che vengono registrati in un Paese e vanno… - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, #Merkel chiama #Conte: bozza Ue sarà accantonata #Canale50 -

"Ho appena ricevuto una telefonata dalla cancelliera, preoccupata che io potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio. "Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare al vertice con un testo già preconfezionato", dice. Ieri,il governo aveva manifestato irritazione per lache circolava."ha chiarito che verrà accantonata. Si discuterà la proposta italiana e quelle degli altri Paesi".(Di giovedì 21 giugno 2018)