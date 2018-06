Migranti | Merkel a Conte | ' A Bruxelles si discuterà proposta Italia'

Migranti - Merkel chiama Conte : “Mi ha detto che bozza Ue sarà accantonata. Sul tavolo a Bruxelles la proposta italiana” : “Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà ...

Migranti - scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» : Pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci,… L'articolo Migranti, scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» proviene da Essere-Informati.it.

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui Migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Migranti - Merkel : 'Serve una risposta umana ed europea' : "La situazione è diversa, ma i profughi che oggi scappano dalla Siria e dalle altre guerre hanno lo stesso sentimento di paura di chi scappava dalla Germania Est verso l'Ovest". Lo ha detto la ...

Merkel minaccia l’Italia sui Migranti per salvare il suo governo : Bruxelles. Un mini-summit a otto, che dovrebbe preparare il terreno al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, ma che in realtà serve a risolvere un grave problema di politica interna in Germania e a salvare la cancelliera Angela Merkel dall'offensiva del suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer: l'i

Merkel - su Migranti serve risposta umana : ANSA, - ROMA, 20 GIU - "La situazione è diversa, ma i profughi che oggi scappano dalla Siria e dalle altre guerre hanno lo stesso sentimento di paura di chi scappava dalla Germania Est verso l'Ovest". ...