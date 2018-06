Migranti | Lifeline | legge rispettata

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline. Toninelli la nave sarà sequestrata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'olandese Lifeline. ...

Migranti - i 224 soccorsi dalla Lifeline sbarcheranno in Italia. Toninelli 'Sequestreremo la nave' : ROMA - I 224 Migranti soccorsi questa mattina dalla nave della Ong tedesca battente bandiera olandese Lifeline arriveranno in Italia. E la nave verrà sequestrata perché, secondo quanto comunicato dall'...

Libia - Ong soccorre 400 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - nave Lifeline soccorre 300 Migranti<br>Salvini : "Se ne vada in Olanda" : Archiviato il caso della nave Aquarius, un'altra nave di una Ong olandese ha soccorso in queste ore qualche centinaio di Migranti al largo della Libia - dalle 300 alle 400 persone, le operazioni sono ancora in corso e il bilancio è provvisorio - ed ha chiesto l'intervento della Guardia Costiera italiana.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è corso a commentare su Facebook l'accaduto con una diretta che conferma un altro braccio di ferro ...

L'ong Lifeline soccorre 300 Migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...

Migranti - Lifeline soccorre 400 naufraghi al largo della Libia : ROMA - Si profila un nuovo braccio di ferro nel Mediterraneo. Questa mattina la nave della Ong tedesca battente bandiera olandese Lifeline ha soccorso da 3 a 400 Migranti, chiedendo aiuto alla Guardia ...