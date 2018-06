Migranti | ira Salvini

Migranti - l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza : Migranti, l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza Migranti, l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza Continua a leggere L'articolo Migranti, l’Ungheria inserirà in Costituzione il divieto di accoglienza proviene da NewsGo.

BAMBINA DI 4 ANNI CADE NELLE FOGNE E MUORE/ Grecia - campo profughi a Tebe : Migranti iracheni contro la polizia : BAMBINA di 4 ANNI CADE NELLE FOGNE e MUORE: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:57:00 GMT)

ORBAN “DIVIETO ACCOGLIENZA IN COSTITUZIONE UNGHERIA”/ Legge aggira quote Migranti : il pacchetto di riforme : Ungheria: ORBAN, "Divieto di ACCOGLIENZA in COSTITUZIONE". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:41:00 GMT)

Orban “Divieto di accoglienza in Costituzione Ungheria”/ Legge ‘Stop Soros’ per evitare quote Migranti : ira Ue : Ungheria: Orban, "Divieto di accoglienza in Costituzione". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:24:00 GMT)

Lo spot Benetton coi Migranti. Ira Lega : "Mai più vostre magliette" : A molti non è piaciuta l'ultima foto pubblicitaria di Benetton. Con il ritorno di Luciano alla guida del gruppo, anche Oliviero Toscani è tornato a pensare le fotografie pubblicitarie come un tempo. E le "provocazioni" del fotografo non potevano ovviamente mancare. Ma l'ultima ha scatenato nel Trevigiano un'ondata di polemiche. Da una parte chi già sostiene di non voler compare più magliette "United Color" perché troppo buonisti coi migranti. ...

Siracusa - rubato uno striscione di solidarietà ai Migranti : "Aprite i porti - Restiamo umani" la scritta su uno striscione collocato sulla recinzione del Campo Estivo di Arciragazzi Siracusa 2.0 , nella Cittadella dello sport, che nella notte tra domenica e luned stato rubato. Lo riferiscono Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Zuimama Arciragazzi, Astrea, Stonewall, Unione degli Studenti e Amnesty International, ...

Migranti : Cesa - governo dica che linea seguirà su riforma regolamento Dublino : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Credo che il ministro Salvini abbia avuto il merito di imporre in Europa un tema che va affrontato con un approccio responsabile. Tutti e anche noi giustamente invocano solidarietà tra gli Stati in Europa. Ieri dopo l’incontro tra Macron e Conte si è parlato di una modifica al regolamento di Dublino. Domanda: quale sarà la linea del governo italiano?”. Lo chiede Lorenzo Cesa, segretario Udc. ...

Germania - la questione Migranti spacca il governo Merkel : ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma Dublino : La questione migranti è al centro dell’agenda politica anche in Germania. E rischia, per la prima volta, di spaccare l’alleanza tra il partito di Angela Merkel, la Cdu, e il suo gemello bavarese, l’Unione cristiano-sociale (Csu). Una storia di amore e accordi mai interrotta fino a una settimana fa, quando il leader della Csu e ministro dell’Interno Horst Seehofer ha messo sul tavolo della cancelliera il suo ...

"Chiudere i porti non servirà I Migranti arriveranno in aereo""L'Europa? Sta aiutando i trafficanti" : INTERVISTA/ Andrea Di Nicola, criminologo e massimo esperto di traffico di esseri umani, analizza la vicenda Aquarius e l'operato di Italia ed Europa sulla gestione migranti Segui su affaritaliani.it

Siracusa : 53 Migranti sbarcano in spiaggia a Noto - poi barca riparte : Siracusa: 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto, poi barca riparte Siracusa: 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto, poi barca riparte Continua a leggere L'articolo Siracusa: 53 migranti sbarcano in spiaggia a Noto, poi barca riparte proviene da NewsGo.

Napoli - Migranti e antirazzisti in corteo contro Lega-M5s : “Non si gioca con la vita delle persone. Aprite i porti” : Vernice rossa sulle bandiere di Lega e Movimento 5 Stelle. Così a Napoli, migranti e comitati antirazzisti hanno manifestato il proprio dissenso verso i porti chiusi voluti dal governo Lega – M5s. “Queste sono bandiere insanguinate – afferma Viola Carofalo, di Potere al Popolo -. I cinque stelle e la Lega, continua riferendosi alla vicenda della nave Acquarius di Sos Méditeranée, hanno una responsabilità materiale di persone che sono ...

Migranti : sit-in a Palermo del Forum antirazzista - ‘Aprite i porti’ (2) : (AdnKronos) – Anche Sinistra Comune parteciperà questa sera, all’ingresso del porto di Palermo, al presidio organizzato dal Forum antirazzista in segno di “vicinanza” ai 629 Migranti soccorsi dalla nave Aquarius e fermi nel Mediterraneo. “Centinaia di vite in bilico in mezzo al mare: noi non ci stiamo – afferma il coordinamento di Sinistra Comune – Palermo è anche capitale della cultura ...

