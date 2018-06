Migranti | è scontro tra Italia e Francia Macron | ‘Populisti crescono come lebbra’ Di

ilfattoquotidiano

: Migranti, è scontro Italia-Ue. Cosa prevede la bozza europea sulle frontiere - sole24ore : Migranti, è scontro Italia-Ue. Cosa prevede la bozza europea sulle frontiere - Agenzia_Ansa : Scontro su #migranti, la Farnesina convoca ambasciatore francese dopo le polemiche di ieri con Macron - - HuffPostItalia : Sui migranti scontro senza precedenti in Germania: il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo -

(Di giovedì 21 giugno 2018) A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione traregistra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto Emmanuel, “li vedete crescereuna lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire”. “I nostri amici vicini – ha proseguito il presidente della Repubblica francese, con un’espressione che Le Figaro interpretaun riferimento all’– dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza ...