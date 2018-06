Migranti | Di Maio | Italia ora rispettata

Migranti e Rom - così Salvini ha superato Di Maio e M5S : 3 Sono bastate poco settimane a Matteo Salvini [VIDEO] per cancellare dubbi e perplessita' sugli equilibri del nuovo governo. Il leader del Carroccio ha risposto con i fatti ai molti che prevedevano una sua normalizzazione. Anzi, Salvini ha accelerato proprio sui suoi cavalli di battaglia da campagna elettorale dimostrando una fermezza coerente e sorprendente. Sul tema dell’immigrazione il neo vicepremier era stato chiaro fin ...

Migranti - vertice Conte-Salvini-Di Maio a Chigi su proposta Italia : Roma, 20 giu. , askanews, Si terrà alle 17.30 un vertice a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al centro della riunione il ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Migranti - MOSCOVICI : "SALVINI SBAGLIA"/ Ultime notizie - Di Maio rilancia : "Porti chiusi per Ong" : MOSCOVICI, "Salvini sbaglia su MIGRANTI": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:17:00 GMT)

Di Maio : censiremo raccomandati Pa-Rai E sui Migranti : «Compatti con la Lega» : Il leader dei Cinque Stelle: «Se c’e un governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po’ di meritocrazia. Sui migranti siamo compattissimi con la Lega»

Migranti - Di Maio : Governo compattissimo - la musica è cambiata : Roma, 19 giu. , askanews, - Sul tema dell'immigrazione "siamo compattissimi". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta.In questi anni l'Italia ha ...

Di Maio : «Il primo censimento? Quello dei raccomandati Pa. E anche in Rai» E sui Migranti : «Compatti con la Lega» : Il leader dei Cinque Stelle: «Se c’e un governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po’ di meritocrazia. Sui migranti siamo compattissimi con la Lega»

Migranti : Caro Di Maio - se lei e Salvini tradite la Costituzione io vi ripudio : Genova, 18 giugno 2018 – Il mio nome è Paolo Farinella, sono prete a Genova. Ho votato due volte il M5S: nella passata legislatura solo alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Le confesso che ho sempre nutrito qualche simpatia per il percorso del M5S, anche perché ho molti amici che militano, convinti, e capisco le loro ragioni. Non mi piace l’ispirazione di fondo del nuovo governo che, semplificando, chiamerei ...

GOVERNO & INCHIESTE/ I Migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio) : Indagini e arresti sono una faccenda grave e se il terremoto giudiziario scuoterà il GOVERNO Conte i grillini potrebbero non reggere. A tutto vantaggio di Salvini e della Lega. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:00:00 GMT)ROMA, LO STADIO, LA RAGGI/ Quando l'onestà è solo una scatola vuota, di M. MondoCAOS ROMA/ Stadio, degrado, corruzione: perché una città così bella non può essere "redenta"?, ...

Migranti - Di Maio : telefonata Macron-Conte primo segnale disgelo : Roma, 14 giu. , askanews, 'La notte ha portato consiglio. Aspettiamo adesso il presidente Conte cosa deciderà. Io lo reputo un primo segnale di disgelo'. Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui Migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Migranti - Di Maio : Macron si scusi o non indietreggiamo : Roma, 14 giu. , askanews, - "Spero che Macron si scusi. Fino a quando non arriveranno le scuse noi non indietreggieremo: deve finire l'epoca in cui si pensa che l'Italia in qualche modo la puoi ...

Migranti - Di Maio : Macron si scusi o non indietreggiamo : Roma, 14 giu. , askanews, 'Spero che Macron si scusi. Fino a quando non arriveranno le scuse noi non indietreggieremo: deve finire l'epoca in cui si pensa che l'Italia in qualche modo la puoi ...

Migranti - Di Maio : Macron? Proprio loro parlano... : Roma, 12 giu. , askanews, 'Proprio loro parlano '. Cosi il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano delle critiche del presidente francese Emmanuel Macron all'Italia sui ...