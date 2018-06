Migranti | Di Battista | “Se parliamo solo di loro | i corrotti gongolano” Ai ministri M5s

Migranti : Di Battista - avanti tutta - non è razzismo - 2 - : Ho sempre scelto la piazza quando ero deputato, ieri a San Francisco ho scelto un incontro in un ristorante per parlare di politica. 4. In questo video esprimo le mie idee sui flussi migratori, sulle ...

Di Battista ha detto quello che pensa sulla questione Migranti : "Sono in accordo con Toninelli? Sì, lo sono. E lo sono anche con Luigi Di Maio. Credo che questa, fermo restando che nessuno non ha salvato le vite in mare, sia l'unica strada per mettere l'Europa davanti alle sue responsabilità. E questo non è razzismo. Razzista è chi ha bombardato la Libia e ci stava Napolitano quando è successo". Così Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, in un ...