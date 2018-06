Migranti | Conte annuncia «Merkel fa marcia indietro |  bozza Ue sarà accantonata» Ecco il

Migranti - Merkel chiama Conte : “Mi ha detto che bozza Ue sarà accantonata. Sul tavolo a Bruxelles la proposta italiana” : “Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel , preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà ...

